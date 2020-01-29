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冷吱吱！寒流襲台最低溫剩6度 周六晚間影響最強烈

2020-01-29 20:29聯合報 記者吳姿賢／即時報導

兩年來首波寒流襲台，桃園大溪永福自動測站今出現8.9度低溫，平地人工測站則以板橋10.5度創下今年最低溫紀錄，各地一片冷颼颼。由於寒流影響加上水氣減少，中央氣象局指出，今起將又乾又冷，除了台東地區以外，全台低溫僅剩8度至10度，西半部局部近山區平地或沿海空曠地區更不排除下探6度，周六晚間至周日清晨是寒流最強烈時刻。

氣象局發出低溫特報，今明兩天苗栗以北及宜蘭地區為「非常寒冷」的橙色燈號，代表可能持續出現10度或10度以下低溫；中南部及花蓮地區則是「寒冷」的黃色燈號，有10度以下低溫出現機率。

板橋測站今10.5度創今年最低溫紀錄，台北測站最低也只有11.6度。氣象局預報員王品翔表示，寒流將持續至周日清晨，這段期間各地為多雲到晴天氣，整體環境偏乾冷，僅花東地區有零星短暫陣雨。

西半部局部地區不排除有輻射冷卻效應，除了台東低溫約11度至13度以外，各地最低溫都冷到剩下8度至10度，西半部局部沿海空曠地區及近山區平地，甚至不排除出現6度低溫，可能就出現在這波寒流最強時間點的周六晚間至周日清晨。

王品翔指出，周六以前北台灣及宜蘭地區整天高溫只有12度、13度，中南部及花東地區約17度至20度，中南部日夜溫差明顯較大，提醒民眾務必注意保暖，尤其心血管疾病、高血壓或較年長的民眾更要留意，使用瓦斯、熱水器也要維持通風，避免一氧化碳中毒。

周日起寒流逐漸減弱，王品翔說，由於輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，但白天氣溫將逐漸回升，北台灣高溫約21度至23度，中南部更可達25度至27度，不過西半部早晚低溫僅12度至14度，局部地區更不排除下探12度，因此中南部民眾要留意日夜溫差。

寒流來襲局部地區下探6度。本報資料照片
寒流來襲局部地區下探6度。本報資料照片
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