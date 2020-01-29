寒流襲台恐下探6度 農委會要求加強減災措施

果園防風網。圖／農委會提供 分享 facebook

寒流來勢洶洶，今起到周日清晨前各地低溫約8至10度，西半部局部沿海或近山區可能下探6度。為防寒流影響農產業，農委會今天邀集農糧署、漁業署、畜牧處、輔導處、農業試驗所及相關幕僚單位等，盤點相關因應措施。主委陳吉仲指示，各相關機關加強宣導防範及減災措施，密切注意各地農產品寒害影響情形，呼籲農漁民如有受損盡速向當地公所通報。

農委會表示，氣象局已發布低溫特報，部分農作物或養殖漁業產區位於空曠或臨海地區，氣溫降低更為明顯，籲請農漁民加強防寒準備，並注意自身保暖，將透過廣播電台、臉書、line群組等平台，提供氣象預報影音服務。

農委會提醒農漁民做好防寒措施以免受損，水稻的育苗綠化場可利用不織布或塑膠布覆蓋保溫，生育初期可適度增加田間灌水深度防寒。較不耐寒蔬菜與瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；未採收瓜果，則以套袋處理，避免寒害。

果樹要加強擋風措施、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，寒流過境時，實施果園噴水；增施鉀肥，以增加作物耐寒力。尤其木瓜、蓮霧、鳳梨、番石榴、草莓、香蕉等要留意。對已受害果樹，應修剪寒害枝條與葉片及疏花、蔬果。

花卉部分，除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間酌量增施鉀肥，增加耐寒力。

至於養殖漁業，農委會建議，魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備。低溫期間避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及視情況關閉水車。氣溫回升再視情況酌投飼料。低溫侵襲或留滯時，注意水溫降低速度，低於15度應採緊急措施提高水溫，必要時規畫儘早採捕，低溫與寒流過後，浮於水面魚體應馬上撿除，防止水質惡化。

養畜禽業要加強仔畜禽保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風的環境並防範冷風的侵襲，以避免損失。