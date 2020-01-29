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年後來甩肉之吃素能不能瘦？兩大原則是關鍵

2020-01-29 20:23聯合報 記者羅真／台北即時報導

蔬菜水果的熱量比肉類來得低，但若同時攝取更多澱粉、高油或高糖食物，仍舊無法成功甩...
蔬菜水果的熱量比肉類來得低，但若同時攝取更多澱粉、高油或高糖食物，仍舊無法成功甩去油脂。圖／ingimage
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年後想甩去肥肉，吃素是可行的作法嗎？醫師表示，減肥塑身的兩大原則是「減脂」與「增肌」，前者即是藉由飲食控制熱量進出，以減去體脂肪；蔬菜水果的熱量比肉類來得低，但若同時攝取更多澱粉、高油或高糖食物導致吃進更多熱量，仍舊無法成功甩去油脂。

中華民國肥胖研究學會理事長蕭敦仁表示，減肥塑身的兩大原則包括「減脂」與「增肌」，「減脂」主要是透過飲食控制熱量進出，第一步驟須算出維持現在體重所需的每日熱量，一般約是體重乘以30，以60公斤的成人為例，每日所需的熱量約為60X30大卡，也就是1800大卡。

減重期間每日最多減少攝取500大卡，因此60公斤的成人每日可只吃1300大卡；累計減少攝取約7700大卡，就能甩去一公斤。飲食控制的同時要注意各類營養素均衡，醣類、脂肪、蛋白質的占比約為五比二比三，且盡量以白肉取代紅肉，以全穀類取代精緻澱粉，以白開水取代含糖飲料。

如果容易餓，有些進食小技巧可以考慮，像是餐前半小時先喝500毫升的水，研究顯示可抑制食慾，平均每餐可減少攝取41大卡；每一口多咀嚼20下，可以降低12%的食量；用餐時先吃熱量密度較低、飽足感較高的湯和菜，再吃低脂的肉類，這時候通常已有七分飽，最後再吃半碗飯，飯後加一份水果，這樣就能感到十分飽足。

減脂階段可稍稍搭配有氧運動，所謂有氧運動，就是會令人發喘的運動，像是快走、游泳。這個過程中要吸進很多空氣來燃燒脂肪、消耗熱量，因此也可計算與調控每日熱量進出。

當體重下降，就可開始藉由無氧運動「增肌」。蕭敦仁表示，所謂無氧運動，就是運動過程需要閉氣，較典型的像是重量訓練、仰臥起坐等。這個閉氣過程會讓體內累積氧債、肌肉堆積乳酸，乳酸又會刺激肌肉細胞增生，因而能提升基礎代謝率，讓每日自然消耗掉的熱量更多。

脂肪減肥

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