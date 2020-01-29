網傳喝高粱酒殺菌抗病毒 醫駁斥無醫學根據

武漢肺炎疫情延燒，網路群組盛傳1張圖卡，建議喝高粱酒殺菌抗病毒。醫師駁斥沒有醫學根據，喝酒無法殺菌。圖／擷取自網路 分享 facebook

武漢肺炎疫情延燒，網路盛傳「外擦酒精內服高粱」的圖卡，宣稱可以抗病毒、抗肺炎，醫師駁斥完全沒有醫學根據。台中市衛生局長曾梓展說，以酒精擦拭、消毒可以破壞病毒，但飲酒殺菌沒有醫學根據，不能預防病毒感染，戴口罩、勤洗手才是防疫之道。

曾任耳鼻喉科醫師的曾梓展說，網路上有很多資訊，但不一定是正確的，任意散布與疫情相關的不實言論，最高可裁處300萬元，市府多以柔性勸導為主，但建議民眾不要隨意轉傳。

曾梓展說，根據醫學研究統計，2019新型冠狀病毒好發於中壯年人，對免疫力較強的成年人，感染後症狀較嚴重；不像流感疫情，重症患者90%以上都是慢性病患、年長者或幼童，成年人反而比較少。

曾梓展建議，2019新型冠狀病毒以飛沫、接觸傳染為主，防疫之道為戴口罩、勤洗手，減少出入公共場所，尤其是人潮聚集、密閉式場所，網傳喝高粱酒抗病毒等方法，都沒有醫學根據。

曾梓展說，中央公布的第8例確診病例，與第5例屬於同住家人，而且第8例症狀輕微，如果同住家人有被列管，即使沒有發燒、上呼吸道等症狀，潛伏期仍有傳染力，在家仍要戴口罩，避免同住家人被傳染。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康