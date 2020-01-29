親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中國一天生產2000萬副口罩 為什麼還是買不到？

網傳喝高粱酒殺菌抗病毒 醫駁斥無醫學根據

2020-01-29 15:22聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

武漢肺炎疫情延燒，網路群組盛傳1張圖卡，建議喝高粱酒殺菌抗病毒。醫師駁斥沒有醫學...
武漢肺炎疫情延燒，網路群組盛傳1張圖卡，建議喝高粱酒殺菌抗病毒。醫師駁斥沒有醫學根據，喝酒無法殺菌。圖／擷取自網路
分享

武漢肺炎疫情延燒，網路盛傳「外擦酒精內服高粱」的圖卡，宣稱可以抗病毒、抗肺炎，醫師駁斥完全沒有醫學根據。台中市衛生局長曾梓展說，以酒精擦拭、消毒可以破壞病毒，但飲酒殺菌沒有醫學根據，不能預防病毒感染，戴口罩、勤洗手才是防疫之道。

曾任耳鼻喉科醫師的曾梓展說，網路上有很多資訊，但不一定是正確的，任意散布與疫情相關的不實言論，最高可裁處300萬元，市府多以柔性勸導為主，但建議民眾不要隨意轉傳。

曾梓展說，根據醫學研究統計，2019新型冠狀病毒好發於中壯年人，對免疫力較強的成年人，感染後症狀較嚴重；不像流感疫情，重症患者90%以上都是慢性病患、年長者或幼童，成年人反而比較少。

曾梓展建議，2019新型冠狀病毒以飛沫、接觸傳染為主，防疫之道為戴口罩、勤洗手，減少出入公共場所，尤其是人潮聚集、密閉式場所，網傳喝高粱酒抗病毒等方法，都沒有醫學根據。

曾梓展說，中央公布的第8例確診病例，與第5例屬於同住家人，而且第8例症狀輕微，如果同住家人有被列管，即使沒有發燒、上呼吸道等症狀，潛伏期仍有傳染力，在家仍要戴口罩，避免同住家人被傳染。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

疫情口罩武漢肺炎

延伸閱讀

武漢肺炎防治 澳洲大突破

「武漢肺炎」台中衛生局長取消休假 傳授抵抗力...

武漢肺炎台中傳5例疑似通報 全數排除

營造友善環境 台灣燈會設哺集乳室

台中小心諾羅肆虐 一人感染全家中獎

病毒性腸胃炎攀升 中市籲勤洗手

相關新聞

全台19縣市低溫特報！今明兩天恐冷破10度

2020-01-29 15:39

越深就越顯老！改善法令紋的3大撇步 先從少笑開始

2020-01-29 16:24

收假日出遊加參拜潮 部分省道車流量大

2020-01-29 16:28

賞櫻不用去日本！蘭陽電廠周邊櫻花大爆發

2020-01-29 14:37

國道收假高雄車速一片綠 警預估午後3路段車多

2020-01-29 14:14

國際書展是否延期或取消？文化部今晚再邀相關單位會商

2020-01-29 13:15

收假車潮來了！國道6大路段下午恐現壅塞

2020-01-29 12:47

收假症候群有3徵兆 醫師傳授5個收心妙招

2020-01-29 12:21

房間溫度每降低一度就老兩歲 研究證實室溫過低對腦有影響

2020-01-29 12:00

從台61線車流分析 公總指春節有發揮替代國道的功能

2020-01-29 11:53

過新年除舊佈新 工研院無毒環保膠讓居家裝潢遠離危害

2020-01-29 11:35

合歡山降雪 台14甲鳶峰到武嶺塞車、停車場滿

2020-01-29 11:32

玉山群峰一片銀白世界 麟趾山登山口附近雪景迷人

2020-01-29 11:08

什麼時段買彩券最會中大獎 台彩告訴你

2020-01-29 11:06

年假最後一天南迴改上午交通順暢 警方：小心地雷區

2020-01-29 10:54

收假日北返 高公局：早上沒出發就晚餐後再上國道

2020-01-29 10:49

疫情延燒 出版人：下周的國際書展不延期恐成災難

2020-01-29 10:42

氣象局低溫特報連發 七縣市亮「非常寒冷」的橘燈

2020-01-29 10:39

收工免塞車！今中部國道轉替代道路跟著幸福公鹿走

2020-01-29 10:37

蘇花改昨1.9萬創新高 今估1萬車北返下午2點可出盡

2020-01-29 10:17

228連假高鐵加開110班次 31日凌晨開放搶票

2020-01-29 10:06

吳德榮：寒流來將創入冬最低溫 下周二再迎鋒面轉濕涼

2020-01-29 09:22

寒流猛襲！17縣市低溫特報 氣象局：入夜後更冷

2020-01-29 09:19

紓解北返人潮 高鐵今加開兩班全自由座列車

2020-01-29 09:19

兩年內瘦下58公斤 減醣美食家分享會上癮的獨家一日食譜

2020-01-29 08:30

3招牆上運動 甩開過年肥

2020-01-29 01:09

6個餐盤口訣 一日菜單這樣吃

2020-01-29 00:22

健康你我他／胖胖詩鞭策 聰明吃享瘦

2020-01-29 00:21

台彩春節加碼 最旺投注站是這間

2020-01-28 22:47

桃機新「看點」

2020-01-28 22:45

台彩「賣爆了」 系統竟塞車

2020-01-28 22:39

初四大樂透頭獎摃龜 今彩539開出一注頭獎

2020-01-28 22:38

收假趁早出門！國5北上 9點就塞

2020-01-28 22:34

寒流凍到周日 中部以北剩8度

2020-01-28 22:30

初四大樂透頭獎摃龜 21名幸運兒「獨中100萬」春節大紅包

2020-01-28 22:11

防範武漢肺炎疫情 雲嘉嘉3縣市取消初六新春團拜

2020-01-28 21:14

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-28 20:40

經濟部：散裝口罩 即日起超商買得到

2020-01-28 20:11

台南3級有感地震 消防局：目前無災情傳出

2020-01-28 19:32
看更多

熱門文章

寒流猛襲！17縣市低溫特報 氣象局：入夜後更冷

2020-01-29 09:19

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-28 20:40

中央山脈也擋不了！寒流「直接對西半部衝」這幾天最冷

2020-01-28 17:57

周六陽光是錯覺暴冷探8度 一張圖看春節及返工天氣

2020-01-28 17:48

兩年內瘦下58公斤 減醣美食家分享會上癮的獨家一日食譜

2020-01-29 08:30

疫情延燒 出版人：下周的國際書展不延期恐成災難

2020-01-29 10:42

台南18時05分發生規模4.1地震 最大震度3級

2020-01-28 18:24

經濟部：散裝口罩 即日起超商買得到

2020-01-28 20:11

明天再湧北返車潮！收假日七路段超塞 快趁上午出發

2020-01-28 19:11

2月星座塔羅運勢：金牛迎接轉變，天秤擺脫束縛

2020-01-28 17:00

初四大樂透頭獎摃龜 21名幸運兒「獨中100萬」春節大紅包

2020-01-28 22:11

房間溫度每降低一度就老兩歲 研究證實室溫過低對腦有影響

2020-01-29 12:00

每日星座運勢／水瓶好心情有好運氣 發現賺錢機會

2020-01-29 00:00

吳德榮：寒流來將創入冬最低溫 下周二再迎鋒面轉濕涼

2020-01-29 09:22

全台19縣市低溫特報！今明兩天恐冷破10度

2020-01-29 15:39

蘇花改昨1.9萬創新高 今估1萬車北返下午2點可出盡

2020-01-29 10:17

寒流凍到周日 中部以北剩8度

2020-01-28 22:30

春節彩券賣爆 電腦對獎塞車彩券行老闆跳腳

2020-01-28 18:50

42歲侯佩岑裝嫩秘訣！補妝不拿氣墊 補一個部位就發光

2020-01-28 17:14

5大NG習慣讓你存不了錢 別再被「限定商品」吸引

2020-01-28 17:30

玉山群峰一片銀白世界 麟趾山登山口附近雪景迷人

2020-01-29 11:08

合歡山降雪 台14甲鳶峰到武嶺塞車、停車場滿

2020-01-29 11:32

國際書展是否延期或取消？文化部今晚再邀相關單位會商

2020-01-29 13:15

影／小豬捧鐵盆來回趴趴走興奮等放飯 網見容器笑翻：三餐一起吃？

2020-01-29 11:00

孫藝真「愛的迫降」霸氣回歸 拎小資女也愛的氣場包款

2020-01-29 11:17

年假最後一天南迴改上午交通順暢 警方：小心地雷區

2020-01-29 10:54

什麼時段買彩券最會中大獎 台彩告訴你

2020-01-29 11:06

【我的年節味】錢錢／如常即是好年

2020-01-29 06:00

氣象局低溫特報連發 七縣市亮「非常寒冷」的橘燈

2020-01-29 10:39

【大叔的中年小事】程耀毅／一枚沒長壞了的暖男

2020-01-29 06:00

台彩「賣爆了」 系統竟塞車

2020-01-28 22:39

防範武漢肺炎疫情 雲嘉嘉3縣市取消初六新春團拜

2020-01-28 21:14

年後開工喝起來！7-11、全家便利商店「指定咖啡、茶飲優惠」為上班族打氣

2020-01-29 16:05

從台61線車流分析 公總指春節有發揮替代國道的功能

2020-01-29 11:53

【賞文迴響】王景新／微辣的清涼

2020-01-29 06:00

初四大樂透頭獎摃龜 今彩539開出一注頭獎

2020-01-28 22:38

台南3級有感地震 消防局：目前無災情傳出

2020-01-28 19:32

收假車潮來了！國道6大路段下午恐現壅塞

2020-01-29 12:47

台彩春節加碼 最旺投注站是這間

2020-01-28 22:47

賞櫻不用去日本！蘭陽電廠周邊櫻花大爆發

2020-01-29 14:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top