720家美廉社門市 今年起可代收回收清除處理費

環保署表示，2020年1月1日起，已新增美廉社代收回收清除處理費，手續費由環保署負擔，是繼國內四大超商（7-ELEVEn、全家、OK及萊爾富）、農漁會信用合作社之外，另一個便利的代收實體據點。

環保署指出，目前除原有中國信託商業銀行、郵局及四大超商等約1萬3,829家，加上美廉社約720家門市，全國免費代收點將達約1萬4,549家，對應目前責任業者家數約2萬4,623家，平均每1.69家業者就有一家免費代收點。

美廉社是國內第二大超市連鎖系統，門市布點深入各地住宅區，提供巷弄間民眾多一種繳款管道的選擇，繳款方式與原有四大超商相同，繳納金額在新台幣2萬元以下者，可列印繳款單至美廉社門市繳納，無需額外支付手續費。

因應行動裝置普及的潮流，自2018年1月1日起，環保署已建構營業量申報系統行動版介面、全國繳費網連結與繳款單無紙化等功能，讓持有行動裝置的業者也能透過全新介面輕鬆完成線上申報與繳費，對業者極為便利，推行之後頗受好評。

相關資料詳載於資源回收網最新消息網頁及應回收廢棄物營業量申報系統網頁。也可撥打環保署營業量申報諮詢電話02-23705888，分機3414、3416~3420，或免付費服務專線0800-085717（您幫我清一清）。