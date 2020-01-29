親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中東也淪陷！ 阿聯出現武漢肺炎確診案例

不到2小時 台南康那香觀光工廠口罩被搶光

720家美廉社門市 今年起可代收回收清除處理費

2020-01-29 14:39經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

環保署表示，2020年1月1日起，已新增美廉社代收回收清除處理費，手續費由環保署負擔，是繼國內四大超商（7-ELEVEn、全家、OK及萊爾富）、農漁會信用合作社之外，另一個便利的代收實體據點。

環保署指出，目前除原有中國信託商業銀行、郵局及四大超商等約1萬3,829家，加上美廉社約720家門市，全國免費代收點將達約1萬4,549家，對應目前責任業者家數約2萬4,623家，平均每1.69家業者就有一家免費代收點。

美廉社是國內第二大超市連鎖系統，門市布點深入各地住宅區，提供巷弄間民眾多一種繳款管道的選擇，繳款方式與原有四大超商相同，繳納金額在新台幣2萬元以下者，可列印繳款單至美廉社門市繳納，無需額外支付手續費。

因應行動裝置普及的潮流，自2018年1月1日起，環保署已建構營業量申報系統行動版介面、全國繳費網連結與繳款單無紙化等功能，讓持有行動裝置的業者也能透過全新介面輕鬆完成線上申報與繳費，對業者極為便利，推行之後頗受好評。

相關資料詳載於資源回收網最新消息網頁及應回收廢棄物營業量申報系統網頁。也可撥打環保署營業量申報諮詢電話02-23705888，分機3414、3416~3420，或免付費服務專線0800-085717（您幫我清一清）。

環保署超商郵局

延伸閱讀

「認識生活中的化學物質」環保署粉專春節來抽獎

你也搞錯嗎？免洗紙餐具回收應歸為「廢紙容器類...

避免特定化學物質流入食物鏈 環保署這樣做

整理包／超市量販春節營業時間多有調整

防治非洲豬瘟 環保署稽查廚餘養豬場春節不打烊

過年想發！客廳擺花 環保署教你綠美化

相關新聞

合歡山降雪 台14甲鳶峰到武嶺塞車、停車場滿

2020-01-29 11:32

從台61線車流分析 公總指春節有發揮替代國道的功能

2020-01-29 11:53

玉山群峰一片銀白世界 麟趾山登山口附近雪景迷人

2020-01-29 11:08

房間溫度每降低一度就老兩歲 研究證實室溫過低對腦有影響

2020-01-29 12:00

網傳喝高粱酒殺菌抗病毒 醫駁斥無醫學根據

2020-01-29 15:22

賞櫻不用去日本！蘭陽電廠周邊櫻花大爆發

2020-01-29 14:37

國道收假高雄車速一片綠 警預估午後3路段車多

2020-01-29 14:14

國際書展是否延期或取消？文化部今晚再邀相關單位會商

2020-01-29 13:15

收假症候群有3徵兆 醫師傳授5個收心妙招

2020-01-29 12:21

過新年除舊佈新 工研院無毒環保膠讓居家裝潢遠離危害

2020-01-29 11:35

什麼時段買彩券最會中大獎 台彩告訴你

2020-01-29 11:06

年假最後一天南迴改上午交通順暢 警方：小心地雷區

2020-01-29 10:54

收假日北返 高公局：早上沒出發就晚餐後再上國道

2020-01-29 10:49

疫情延燒 出版人：下周的國際書展不延期恐成災難

2020-01-29 10:42

氣象局低溫特報連發 七縣市亮「非常寒冷」的橘燈

2020-01-29 10:39

收工免塞車！今中部國道轉替代道路跟著幸福公鹿走

2020-01-29 10:37

蘇花改昨1.9萬創新高 今估1萬車北返下午2點可出盡

2020-01-29 10:17

228連假高鐵加開110班次 31日凌晨開放搶票

2020-01-29 10:06

吳德榮：寒流來將創入冬最低溫 下周二再迎鋒面轉濕涼

2020-01-29 09:22

寒流猛襲！17縣市低溫特報 氣象局：入夜後更冷

2020-01-29 09:19

紓解北返人潮 高鐵今加開兩班全自由座列車

2020-01-29 09:19

兩年內瘦下58公斤 減醣美食家分享會上癮的獨家一日食譜

2020-01-29 08:30

3招牆上運動 甩開過年肥

2020-01-29 01:09

6個餐盤口訣 一日菜單這樣吃

2020-01-29 00:22

健康你我他／胖胖詩鞭策 聰明吃享瘦

2020-01-29 00:21

台彩春節加碼 最旺投注站是這間

2020-01-28 22:47

桃機新「看點」

2020-01-28 22:45

台彩「賣爆了」 系統竟塞車

2020-01-28 22:39

初四大樂透頭獎摃龜 今彩539開出一注頭獎

2020-01-28 22:38

收假趁早出門！國5北上 9點就塞

2020-01-28 22:34

寒流凍到周日 中部以北剩8度

2020-01-28 22:30

初四大樂透頭獎摃龜 21名幸運兒「獨中100萬」春節大紅包

2020-01-28 22:11

防範武漢肺炎疫情 雲嘉嘉3縣市取消初六新春團拜

2020-01-28 21:14

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-28 20:40

經濟部：散裝口罩 即日起超商買得到

2020-01-28 20:11

台南3級有感地震 消防局：目前無災情傳出

2020-01-28 19:32

明天再湧北返車潮！收假日七路段超塞 快趁上午出發

2020-01-28 19:11

春節彩券賣爆 電腦對獎塞車彩券行老闆跳腳

2020-01-28 18:50

台南18時05分發生規模4.1地震 最大震度3級

2020-01-28 18:24
看更多

熱門文章

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-28 20:40

寒流猛襲！17縣市低溫特報 氣象局：入夜後更冷

2020-01-29 09:19

中央山脈也擋不了！寒流「直接對西半部衝」這幾天最冷

2020-01-28 17:57

周六陽光是錯覺暴冷探8度 一張圖看春節及返工天氣

2020-01-28 17:48

台南18時05分發生規模4.1地震 最大震度3級

2020-01-28 18:24

中市賣出千萬元刮刮樂 中獎者送百注彩券分享好運

2020-01-28 16:19

兩年內瘦下58公斤 減醣美食家分享會上癮的獨家一日食譜

2020-01-29 08:30

疫情延燒 出版人：下周的國際書展不延期恐成災難

2020-01-29 10:42

經濟部：散裝口罩 即日起超商買得到

2020-01-28 20:11

明天再湧北返車潮！收假日七路段超塞 快趁上午出發

2020-01-28 19:11

2月星座塔羅運勢：金牛迎接轉變，天秤擺脫束縛

2020-01-28 17:00

高公局：國1可能塞到深夜 國5恐擠到明天凌晨2點

2020-01-28 16:13

初四大樂透頭獎摃龜 21名幸運兒「獨中100萬」春節大紅包

2020-01-28 22:11

影／福壽山農場下雪了 遊客呼過癮

2020-01-28 16:33

房間溫度每降低一度就老兩歲 研究證實室溫過低對腦有影響

2020-01-29 12:00

每日星座運勢／水瓶好心情有好運氣 發現賺錢機會

2020-01-29 00:00

吳德榮：寒流來將創入冬最低溫 下周二再迎鋒面轉濕涼

2020-01-29 09:22

蘇花改昨1.9萬創新高 今估1萬車北返下午2點可出盡

2020-01-29 10:17

春節彩券賣爆 電腦對獎塞車彩券行老闆跳腳

2020-01-28 18:50

42歲侯佩岑裝嫩秘訣！補妝不拿氣墊 補一個部位就發光

2020-01-28 17:14

寒流凍到周日 中部以北剩8度

2020-01-28 22:30

影／寒流助攻玉山積雪14公分 氣象局：可能持續下整日

2020-01-28 15:25

5大NG習慣讓你存不了錢 別再被「限定商品」吸引

2020-01-28 17:30

防止鞋頭烘炒售價？Nike官網暫時下架Kobe系列商品

2020-01-28 15:58

玉山群峰一片銀白世界 麟趾山登山口附近雪景迷人

2020-01-29 11:08

排雲山莊積雪厚達25公分 玉管處呼籲無雪地經驗勿上山

2020-01-28 15:56

影／小豬捧鐵盆來回趴趴走興奮等放飯 網見容器笑翻：三餐一起吃？

2020-01-29 11:00

年假最後一天南迴改上午交通順暢 警方：小心地雷區

2020-01-29 10:54

合歡山降雪 台14甲鳶峰到武嶺塞車、停車場滿

2020-01-29 11:32

【我的年節味】錢錢／如常即是好年

2020-01-29 06:00

氣象局低溫特報連發 七縣市亮「非常寒冷」的橘燈

2020-01-29 10:39

台彩「賣爆了」 系統竟塞車

2020-01-28 22:39

【大叔的中年小事】程耀毅／一枚沒長壞了的暖男

2020-01-29 06:00

什麼時段買彩券最會中大獎 台彩告訴你

2020-01-29 11:06

防範武漢肺炎疫情 雲嘉嘉3縣市取消初六新春團拜

2020-01-28 21:14

孫藝真「愛的迫降」霸氣回歸 拎小資女也愛的氣場包款

2020-01-29 11:17

國際書展是否延期或取消？文化部今晚再邀相關單位會商

2020-01-29 13:15

初四大樂透頭獎摃龜 今彩539開出一注頭獎

2020-01-28 22:38

台南3級有感地震 消防局：目前無災情傳出

2020-01-28 19:32

【賞文迴響】王景新／微辣的清涼

2020-01-29 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top