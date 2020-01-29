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賞櫻不用去日本！蘭陽電廠周邊櫻花大爆發

2020-01-29 14:37聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

春節走春、闔家出遊，還不知道要去哪裡踩點嗎？台電表示，美景不遠求，不用去日本，快來台電蘭陽電廠附近走走，帶家人來看「櫻花大爆發」。

台電表示，蘭陽電廠同時也是安農溪的終點，溪畔自行車道規劃良好，從羅東運動公園方向過來，可以騎著鐵馬迎風望見遼闊的稻田、銀柳田。電廠週遭的天送埤火車站更是美食集散地，卜肉、三星蔥油餅、包子、草仔粿絕對不容錯過。

每年一月底至二月底正是緋紅櫻大爆發的季節，蘭陽發電廠天埤機組周遭的三星路八段，就是在地人口耳相傳長達三公里的櫻花公路，從台七丙公路，途中經過拳頭姆步道入口，一直走向賞櫻終點的櫻花公園，沿途櫻花盛開，藍天下一片粉紅，慢慢步行彷彿走在北海道的靜內櫻花道，感受落櫻繽紛的絕妙感受，這樣的美景就在宜蘭的蘭陽電廠旁。

台電建議，有毅力的民眾可以選擇騎鐵馬過來，安農溪自行車道從羅東近郊的歪仔歪橋開始，途經分洪橋公園，一直到蘭陽電廠，全長17.2公里，沿路的地形平緩，一路上風光明媚。如果只想看櫻花，也可以直接驅車前往三星路八段。

台電蘭陽電廠表示，走在美麗的櫻花公路上，往左邊一看，蘭陽發電廠天埤機組就在腳下，興建於日據時期的蘭陽電廠，由同仁鑽地開鑿引水隧道，攔截蘭陽溪溪水引入人造蓄水池「九芎池」沉沙，再供天埤機組發電。

由於發電尾水排放穩定，水質清透，使得這條原名為「電火溪」的小河，瞬間變身為農民賴以為生的「安農溪」，流經之處滋養了三星蔥、上將梨及稻米等作物，這條公路上讓人沉醉的櫻花樹們也同時接受了安農溪日日夜夜的灌溉。

台電表示，看完百櫻齊放的美景，走累了不要急著回去，別忘記到天送埤火車站附近大啖在地美食，全國知名的三星蔥、上將梨、銀柳及稻米，產地就在這裡。你可以在三星路七段以及八段的T字路口，找到好吃的卜肉、三星蔥餡餅、包子以及古早味的草仔粿，絕對讓你大飽眼福跟口福。

蘭陽發電廠天埤機組周遭的三星路八段是在地人口耳相傳的櫻花公路，沿途櫻花盛開，彷彿...
蘭陽發電廠天埤機組周遭的三星路八段是在地人口耳相傳的櫻花公路，沿途櫻花盛開，彷彿走在北海道的靜內櫻花道。圖／台電提供
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蘭陽發電廠天埤機組周遭的三星路八段是在地人口耳相傳的櫻花公路，沿途櫻花盛開，彷彿...
蘭陽發電廠天埤機組周遭的三星路八段是在地人口耳相傳的櫻花公路，沿途櫻花盛開，彷彿走在北海道的靜內櫻花道。圖／台電提供
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櫻花台電安農溪

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