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國道收假高雄車速一片綠 警預估午後3路段車多

2020-01-29 14:14聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

今天為年假最後一天，國道高速公路預計出現收假車潮，不過南部車況尚平順，警方研判應是不少人提前返回工作崗位，「今天沒比昨天塞！」上午僅國三南下高雄進入屏東的路段車多，其他國一、國三及國十的平均時速都能達到80、90公里。

根據高公局1968網站上的即時路況觀測，今天中午幾乎呈現一片綠油油（時速超過80公里），僅有交流道端口處車速較慢。

國道第五大隊警方指出，高屏路段今天下午以後到晚間仍不排除有車潮，包括國道十號左營端口、國三北上屏東九如段、國一楠梓路段往北一直到高雄科學園區，恐怕可能出現車潮造成速度減慢。

國道高屏路段今天車速尚稱順暢。圖／翻攝高速公路1968網站
國道高屏路段今天車速尚稱順暢。圖／翻攝高速公路1968網站
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國道車潮屏東

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