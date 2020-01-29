國道收假高雄車速一片綠 警預估午後3路段車多

今天為年假最後一天，國道高速公路預計出現收假車潮，不過南部車況尚平順，警方研判應是不少人提前返回工作崗位，「今天沒比昨天塞！」上午僅國三南下高雄進入屏東的路段車多，其他國一、國三及國十的平均時速都能達到80、90公里。

根據高公局1968網站上的即時路況觀測，今天中午幾乎呈現一片綠油油（時速超過80公里），僅有交流道端口處車速較慢。