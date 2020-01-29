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國際書展是否延期或取消？文化部今晚再邀相關單位會商

2020-01-29 13:15聯合報 記者何定照／台北即時報導

台北國際書展將於2月4日起在世貿中心舉行，部分出版人憂心武漢肺炎疫情，建議書展應延期或取消。國際書展主辦單位文化部今早10時舉行內部緊急會議，會議後表示，今晚將邀集參展業界代表與執行單位財團法人台北書展基金會會商，相關因應措施將於會後盡速對外公布。

文化部表示，針對武漢肺炎疫情，所屬各場館於春節期間皆已展開防疫措施。由於台北國際書展屬大型國際交流室內商展活動，已先進行業界意見徵詢，將於今晚邀集參展業界代表與執行單位財團法人台北書展基金會會商，相關因應措施將於會後盡速對外公布。

部分出版人憂心武漢肺炎疫情，建議今年台北國際書展應延期或取消。圖為去年台北國際書...
部分出版人憂心武漢肺炎疫情，建議今年台北國際書展應延期或取消。圖為去年台北國際書展。本報資料照片
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武漢肺炎台北國際書展疫情

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