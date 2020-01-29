收假症候群有3徵兆 醫師傳授5個收心妙招

年假將盡，過了閒散的年假時光以及享受團圓氛圍外，亞東醫院精神科主治醫師侯德斌指出，長假後如何重回日常作息的調適，相當重要，以下是他的分享。

「收假症候群」可能產生的原因包括：放鬆的作息無法回復緊繃的節奏、因連假累積更多的工作內容、來年的新人事或新目標等挑戰。

我們可以花些時間檢視一下自己的心理狀態、人際關係、家庭生活，以及過去因應壓力的方式等，回想下曾經是否有出現收假症候群的徵兆或困擾：

一、觀察自己的情緒狀態曾是否覺得當假期步入尾聲時，會出現焦慮、心情低落、容易生氣、對將來感到悲觀、喪失快樂的感受，或是逐漸減弱的熱情與好奇心。

二、為了應付壓力出現過度補償的行為，例如過度飲食、大量購物、為了娛樂活動而熬夜、或是以大量睡眠時間占據整個休息日等，這些補償行為雖然可以一時轉移注意力，但後續再面對日常壓力時可能更惡化心理狀態或降低原本該有的表現。

三、即使在假期間心思仍離不開工作，時常擔心手機或視訊有工作相關信息，甚至為此更改或中斷原本假期的規劃。

有什麼方法可以幫助我們預防或面對惱人的「收假症候群」呢？

1.平時養成規律的作息、均衡的飲食，避免菸酒、以及定期運動的習慣。放假期間莫把放鬆當放縱的藉口，大魚大肉及熬夜娛樂，容易造成身體負擔及睡眠失調等風險，建議收假前一兩天調整睡眠時間加上清淡飲食，讓自己能接軌收假後的作息節奏。

2.練習靜心、調節呼吸、伸展肢體等方式，可以沉澱我們的焦慮情緒，產生正向的意念。合理的規劃新年計畫，在精神元氣飽滿的狀態下我們更容易完成想要的目標。

3.覺察自身的人際關係狀態，在春節連假帶來的是團聚的喜悅還是應付人情世故的高壓力？若是後者可能需要給自己額外喘息的空間，否則更容易累積勞累或心理疲乏到收假之後。

4.在收假前後可以先從簡單的清理環境和先從容易的事情做起，整潔乾淨的環境可讓自己有煥然一新及擺脫沉痾雜物的清爽感，容易的工作起頭可以讓自身建立信心，減少挫折感。