從台61線車流分析 公總指春節有發揮替代國道的功能

台61線西濱快速公路新竹香山以南路段，於春節連假期間作為國道1號及3號「新竹-台南」雙向的替代道路。交通部公路總局說，資料顯示，初四從台南到新竹路段，除尖峰時段下午3時至6時行駛國道較台61線省時外，其餘時段走台61線較為省時，顯示台61線已肩負起作為國道替代道路大任，特別是旅途起、迄點接近台61線者，更能發揮效用。

公總說，經比較去年及今年大年初四交通量資料顯示，今年台61線西濱快速公路新竹香山以南路段全線通車後，交通量較去年增加約15%至20%，民眾使用台61線作為國道替代南來北往已有增加。

另外，春節大年初三到初四因國1及國3在下午1時至6時實施高乘載管制，台61線同時段平均車流量較實施高乘載前之車流量高出約20%，推估為實施高乘載管制自國道移轉至台61線之交通量。