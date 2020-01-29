親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

獨家／「我搭上首班撤僑班機」揮別武漢父母 心情複雜沉重

合歡山降雪 台14甲鳶峰到武嶺塞車、停車場滿

2020-01-29 11:32聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

今天是春節連假收假日，中部公路交通仍順暢，合歡山因寒流降雪，目前台14甲線鳶峰至武嶺壅塞，山區停車場已滿，公路總局第二區養工處呼籲，遊客請勿上山，往返花蓮請走替代道路；二工處在合歡山設置抗結冰攝影機，官網建置合歡山賞雪專區，可上網觀看合歡山雪景即時影像。

公路總局二工處交管中心主任盧勇廷說，今天是連假最後一天，收假車潮集中在初三、初四提前出發，今天各地公路路況較不壅塞，但建議民眾提早出發，不要集中在下午才出發。高公局預估，中部國道壅塞路段為國一南屯到后里、國三草屯到霧峰、竹山到中興等路段，建議駕駛人提早上路或晚餐後再走。

入冬後首波寒流發威，合歡山降下瑞雪，公路總局二工處表示，不少人衝上山賞雪，目前台14甲線在南投縣仁愛鄉鳶峰至武嶺路段壅塞，合歡山地區道路塞車、停車場已滿，請遊客勿上山；若要往返花蓮，請走其他替代道路。

盧勇廷說，二工處比照日本賞雪聖地合掌村、黑部立山，在合歡山設置抗結冰攝影機，並在二工處官網建置「合歡山雪季資訊專區」，提供第一手賞雪熱點CCTV即時影像，不用上山也能觀看國內唯一雪景，歡迎多加使用。網址：https://thb2web.thb.gov.tw/snow。

公路總局二工處表示，賞雪專區提供台14甲線昆陽（29.2K）、武嶺（31.5K）、合歡山遊客中心（32.9K）與小風口（36.5K）即時影像外，並在合歡山遊客中心架設積雪厚度攝影機，有最即時的降雪厚度，網頁也提供整點溫度、相對濕度、降雨量等氣象資訊。

入冬後首波寒流造成合歡山降雪，不少遊客衝上山賞雪，公路總局第二區養工處呼籲，台1...
入冬後首波寒流造成合歡山降雪，不少遊客衝上山賞雪，公路總局第二區養工處呼籲，台14甲線鳶峰到武嶺塞車，高山停車場已滿，呼籲遊客勿上山，可透過即時影響觀看雪景。圖／公路總局二工處提供
分享
入冬後首波寒流造成合歡山降雪，不少遊客衝上山賞雪，公路總局第二區養工處呼籲，台1...
入冬後首波寒流造成合歡山降雪，不少遊客衝上山賞雪，公路總局第二區養工處呼籲，台14甲線鳶峰到武嶺塞車，高山停車場已滿，呼籲遊客勿上山，可透過即時影響觀看雪景。圖／公路總局二工處提供
分享
入冬後首波寒流造成合歡山降雪，不少遊客衝上山賞雪，公路總局第二區養工處呼籲，台1...
入冬後首波寒流造成合歡山降雪，不少遊客衝上山賞雪，公路總局第二區養工處呼籲，台14甲線鳶峰到武嶺塞車，高山停車場已滿，呼籲遊客勿上山，可透過即時影響觀看雪景。圖／公路總局二工處提供
分享

合歡山攝影武嶺

延伸閱讀

寒流凍到周日 中部以北剩8度

影／福壽山農場下雪了 遊客呼過癮

寒流發威合歡山下大雪 2路段夜間預警封閉

影／寒流助攻玉山積雪14公分 氣象局：可能持...

合歡山徹夜候雪高山症失溫 雪季醫療團適時急救

影／氣溫零下5.3度 玉山昨深夜起持續下雪

相關新聞

蘇花改昨1.9萬創新高 今估1萬車北返下午2點可出盡

2020-01-29 10:17

年假最後一天南迴改上午交通順暢 警方：小心地雷區

2020-01-29 10:54

從台61線車流分析 公總指春節有發揮替代國道的功能

2020-01-29 11:53

玉山群峰一片銀白世界 麟趾山登山口附近雪景迷人

2020-01-29 11:08

房間溫度每降低一度就老兩歲 研究證實室溫過低對腦有影響

2020-01-29 12:00

收假症候群有3徵兆 醫師傳授5個收心妙招

2020-01-29 12:21

過新年除舊佈新 工研院無毒環保膠讓居家裝潢遠離危害

2020-01-29 11:35

什麼時段買彩券最會中大獎 台彩告訴你

2020-01-29 11:06

收假日北返 高公局：早上沒出發就晚餐後再上國道

2020-01-29 10:49

氣象局低溫特報連發 七縣市亮「非常寒冷」的橘燈

2020-01-29 10:39

收工免塞車！今中部國道轉替代道路跟著幸福公鹿走

2020-01-29 10:37

228連假高鐵加開110班次 31日凌晨開放搶票

2020-01-29 10:06

吳德榮：寒流來將創入冬最低溫 下周二再迎鋒面轉濕涼

2020-01-29 09:22

寒流猛襲！17縣市低溫特報 氣象局：入夜後更冷

2020-01-29 09:19

紓解北返人潮 高鐵今加開兩班全自由座列車

2020-01-29 09:19

兩年內瘦下58公斤 減醣美食家分享會上癮的獨家一日食譜

2020-01-29 08:30

3招牆上運動 甩開過年肥

2020-01-29 01:09

6個餐盤口訣 一日菜單這樣吃

2020-01-29 00:22

健康你我他／胖胖詩鞭策 聰明吃享瘦

2020-01-29 00:21

台彩春節加碼 最旺投注站是這間

2020-01-28 22:47

桃機新「看點」

2020-01-28 22:45

台彩「賣爆了」 系統竟塞車

2020-01-28 22:39

初四大樂透頭獎摃龜 今彩539開出一注頭獎

2020-01-28 22:38

收假趁早出門！國5北上 9點就塞

2020-01-28 22:34

寒流凍到周日 中部以北剩8度

2020-01-28 22:30

初四大樂透頭獎摃龜 21名幸運兒「獨中100萬」春節大紅包

2020-01-28 22:11

防範武漢肺炎疫情 雲嘉嘉3縣市取消初六新春團拜

2020-01-28 21:14

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-28 20:40

經濟部：散裝口罩 即日起超商買得到

2020-01-28 20:11

台南3級有感地震 消防局：目前無災情傳出

2020-01-28 19:32

明天再湧北返車潮！收假日七路段超塞 快趁上午出發

2020-01-28 19:11

春節彩券賣爆 電腦對獎塞車彩券行老闆跳腳

2020-01-28 18:50

台南18時05分發生規模4.1地震 最大震度3級

2020-01-28 18:24

中央山脈也擋不了！寒流「直接對西半部衝」這幾天最冷

2020-01-28 17:57

周六陽光是錯覺暴冷探8度 一張圖看春節及返工天氣

2020-01-28 17:48

5大NG習慣讓你存不了錢 別再被「限定商品」吸引

2020-01-28 17:30

熱門景點周邊車仍多！預判明午後兩省道會現返工潮

2020-01-28 16:44

影／福壽山農場下雪了 遊客呼過癮

2020-01-28 16:33

中市賣出千萬元刮刮樂 中獎者送百注彩券分享好運

2020-01-28 16:19
看更多

熱門文章

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-28 20:40

中央山脈也擋不了！寒流「直接對西半部衝」這幾天最冷

2020-01-28 17:57

周六陽光是錯覺暴冷探8度 一張圖看春節及返工天氣

2020-01-28 17:48

台南18時05分發生規模4.1地震 最大震度3級

2020-01-28 18:24

寒流猛襲！17縣市低溫特報 氣象局：入夜後更冷

2020-01-29 09:19

中市賣出千萬元刮刮樂 中獎者送百注彩券分享好運

2020-01-28 16:19

經濟部：散裝口罩 即日起超商買得到

2020-01-28 20:11

高公局：國1可能塞到深夜 國5恐擠到明天凌晨2點

2020-01-28 16:13

明天再湧北返車潮！收假日七路段超塞 快趁上午出發

2020-01-28 19:11

2月星座塔羅運勢：金牛迎接轉變，天秤擺脫束縛

2020-01-28 17:00

寒流來襲 嘉明湖山區一片銀白世界

2020-01-28 13:07

初四大樂透頭獎摃龜 21名幸運兒「獨中100萬」春節大紅包

2020-01-28 22:11

兩年內瘦下58公斤 減醣美食家分享會上癮的獨家一日食譜

2020-01-29 08:30

影／福壽山農場下雪了 遊客呼過癮

2020-01-28 16:33

大樂透春節加碼大紅包 已有124人獨得百萬獎金

2020-01-28 12:52

年後健身房甩肉怕武漢肺炎纏身 醫推隨身帶酒精棉片

2020-01-28 12:23

民宿有澳門旅客當晚要求退費 夫婦遭拒竟留1星負評

2020-01-28 14:18

每日星座運勢／水瓶好心情有好運氣 發現賺錢機會

2020-01-29 00:00

明起氣溫恐低於攝氏10度 國家災防中心籲民眾戒備

2020-01-28 14:52

春節彩券賣爆 電腦對獎塞車彩券行老闆跳腳

2020-01-28 18:50

影／寒流助攻玉山積雪14公分 氣象局：可能持續下整日

2020-01-28 15:25

42歲侯佩岑裝嫩秘訣！補妝不拿氣墊 補一個部位就發光

2020-01-28 17:14

5大NG習慣讓你存不了錢 別再被「限定商品」吸引

2020-01-28 17:30

用「欺負你」來告白！4大星座最愛打是情、罵是愛

2020-01-28 13:48

防止鞋頭烘炒售價？Nike官網暫時下架Kobe系列商品

2020-01-28 15:58

寒流凍到周日 中部以北剩8度

2020-01-28 22:30

一個做了七、八年的夢 具有什麼含義？

2020-01-28 14:00

汽車副駕駛座自帶催眠功效？他曝狗狗吐舌睡歪照網笑爆

2020-01-28 13:00

排雲山莊積雪厚達25公分 玉管處呼籲無雪地經驗勿上山

2020-01-28 15:56

吳德榮：寒流來將創入冬最低溫 下周二再迎鋒面轉濕涼

2020-01-29 09:22

年假尾聲這樣吃 營養師提供6餐盤口訣+一日菜單

2020-01-28 14:33

上午10時起北上車潮湧現 高公局說下午6路段超塞

2020-01-28 13:29

蘇花改昨1.9萬創新高 今估1萬車北返下午2點可出盡

2020-01-29 10:17

兒子想看「小綠人」！日本作家來台灣旅遊 手繪圖做足準備

2020-01-28 12:20

防範武漢肺炎疫情 雲嘉嘉3縣市取消初六新春團拜

2020-01-28 21:14

影／小豬捧鐵盆來回趴趴走興奮等放飯 網見容器笑翻：三餐一起吃？

2020-01-29 11:00

台彩春節大紅包送出1.45億 新北市中獎率奪冠

2020-01-28 12:34

氣象局低溫特報連發 七縣市亮「非常寒冷」的橘燈

2020-01-29 10:39

台彩「賣爆了」 系統竟塞車

2020-01-28 22:39

初四大樂透頭獎摃龜 今彩539開出一注頭獎

2020-01-28 22:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top