合歡山降雪 台14甲鳶峰到武嶺塞車、停車場滿

今天是春節連假收假日，中部公路交通仍順暢，合歡山因寒流降雪，目前台14甲線鳶峰至武嶺壅塞，山區停車場已滿，公路總局第二區養工處呼籲，遊客請勿上山，往返花蓮請走替代道路；二工處在合歡山設置抗結冰攝影機，官網建置合歡山賞雪專區，可上網觀看合歡山雪景即時影像。

公路總局二工處交管中心主任盧勇廷說，今天是連假最後一天，收假車潮集中在初三、初四提前出發，今天各地公路路況較不壅塞，但建議民眾提早出發，不要集中在下午才出發。高公局預估，中部國道壅塞路段為國一南屯到后里、國三草屯到霧峰、竹山到中興等路段，建議駕駛人提早上路或晚餐後再走。

入冬後首波寒流發威，合歡山降下瑞雪，公路總局二工處表示，不少人衝上山賞雪，目前台14甲線在南投縣仁愛鄉鳶峰至武嶺路段壅塞，合歡山地區道路塞車、停車場已滿，請遊客勿上山；若要往返花蓮，請走其他替代道路。

盧勇廷說，二工處比照日本賞雪聖地合掌村、黑部立山，在合歡山設置抗結冰攝影機，並在二工處官網建置「合歡山雪季資訊專區」，提供第一手賞雪熱點CCTV即時影像，不用上山也能觀看國內唯一雪景，歡迎多加使用。網址：https://thb2web.thb.gov.tw/snow。