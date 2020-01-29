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獨家／「我搭上首班撤僑班機」揮別武漢父母 心情複雜沉重

玉山群峰一片銀白世界 麟趾山登山口附近雪景迷人

2020-01-29 11:08聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

冷氣團發威，玉山國家公園積雪從昨天上午持續至今，雪況佳，亮麗夢幻迷人，玉管處估計積雪逾25公分，創下玉山20年來雪量最大、最廣紀錄；荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘上午在通往玉山登山口的塔塔加台21公路，以及麟趾山登山口，觀察記錄玉山群峰一片銀白世界，瑞雪皚皚兆豐年，雪景迷人。

蘇家弘早上7點在塔塔加台21公路138K及140K，拍攝玉山群峰雪景，接著又在麟趾山登山口觀察記錄附近雪景，麟趾山登山口坐落海拔2600公尺上東埔停車場旁、高度落差僅254公尺，山峰最高點海拔2,854公尺，舊名大竹山，高度不及台灣百岳群峰，名氣不如玉山主峰、西峰及阿里山山脈，其步道長度6.7公里是環狀型態，成為塔塔加遊憩區遊客的登山第一選擇，白雪覆蓋。

蘇家弘說， 昨起大雪紛飛，玉山群峰翠綠山林瞬間變成銀白世界，雪線從標高3952公尺的玉山主峰，綿延至2610公尺的玉山國家公園塔塔加遊客中心，變成美麗銀色世界。玉山群峰及麟趾山登山口，有如北國銀色世界，吸引許多遊客開車上山賞雪景玩雪。

玉山國家公園管理處指出，玉山主峰線是國人最愛登山路線之一，排雲山莊到主峰路線全部被白雪覆蓋，增添攻頂困難及危險性，玉管處啟動雪季安全管理機制，勸導未帶雪靴、冰爪等雪季裝備山友，千萬不要貿然攀登主峰路線。

玉山群峰一片銀白世界，麟趾山登山口附近雪景迷人。圖／蘇家弘提供
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玉山群峰一片銀白世界。圖／蘇家弘提供
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玉山群峰一片銀白世界，麟趾山登山口附近雪景迷人。圖／蘇家弘提供
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玉山群峰一片銀白世界。圖／蘇家弘提供
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玉山群峰一片銀白世界。圖／蘇家弘提供
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