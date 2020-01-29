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疫情延燒 出版人：下周的國際書展不延期恐成災難

2020-01-29 10:42聯合報 記者何定照／台北即時報導

台北國際書展將於2月4日在世貿中心開跑，由於武漢肺炎疫情延燒，部分出版人建議書展應延期或取消。台北書展基金會董事長林訓民表示，會與主辦單位文化部討論後配合決議辦理，若決定延期，目前世貿中心5月有四天空檔，不過還待文化部與世貿中心主管機關經濟部國貿局協調。

台北國際書展是台灣最重要的國際型書展，去年人次超過58萬。台北書展基金會面對疫情，昨天在官網公告觀眾防疫須知，內部也因應疫情滾動式修正防疫整體規畫，一天內發給請參展出版社兩次，請各方配合。

不過有出版人認為以疫情嚴重性，國際書展應延期或取消。親子天下執行長何琦瑜表示，國際書展牽涉人眾多，現在包括一般民眾、應邀來展的作者、出版同仁都人心惶惶，如此就算勉強舉辦，現場也很可能是空城，卻得讓出版人做白工，自己也得負擔風險。

她說，近來許多受邀來展的作者都問她是否要戴口罩演講，顯示大家憂慮，她也只能先取消所有作者活動。而以親子天下主要經營童書來說，過去都會有老師帶整班學生來，但以現在狀況，家長也會緊張。「如果書展照常舉辦，我擔心書展在許多人眼中會變成不顧員工健康的黑心老闆和顢頇的官僚政府組合，成為人人喊打的一場災難。」

然而國際書展是由台北書展基金會向世貿中心承租場地，出版社再向書展基金會租攤位，費用都已付。何琦瑜建議，文化部和書展基金會可出面協調，退還

出版社部分租金，大家都分擔一些損失，以減輕群聚效應和感染的風險。

不少出版相關人士認同何琦瑜建議，有出版人說，民眾應不想出門，預計銷售最少掉三成、最差腰斬；也有人說，以書展如此密集的人員交流，只怕眾多孩子和年輕學生受影響，不怕一萬，就怕萬一。原定在書展演講的台大教授葉丙成認為應取消，城邦文化事業公司總經理葉君超表示，明天大家才上班，一切配合書展主辦單位辦理。

林訓民表示，基金會從過年前就開始向相關單位聯繫，也一直接到國外作家詢問，目前都依照衛福部疾管署及中央流行疫情指揮中心規定，研擬應有因應方式。

他說，基金會已有腹案，就是文化部若決定延期，可延到世貿中心5月空檔。不過書展加上前後活動共有九天，希望文化部能再與國貿局協調，盡量依照原有規模及場地。

林訓民說，書展因是國際級，有眾多國際人士前來，除了一般場地及相關工程的費用，還有機票、旅館費等，牽涉眾多，也會影響台灣整體形象。文化部今早開緊急會議，結果尚未出爐，他希望留個寬限，等明天大家都上班了再做最後決定。

武漢肺炎疫情延燒，大家都戴口罩。記者何定照／攝影
武漢肺炎疫情延燒，大家都戴口罩。記者何定照／攝影
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文化部疫情親子天下

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