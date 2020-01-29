收工免塞車！今中部國道轉替代道路跟著幸福公鹿走

今天是春節連假最後一天，交通部公路總局第二區養護工程處、台中區監理所提醒民眾，中部地區預計今天國道車流量大，在重要轉換點設置Q版「幸福公鹿」指示牌，建議駕駛人轉換替代道路時，跟著「幸福公鹿」走；台61線西濱快速道路台中龍井至清水段速限為均速每小時90公里，請駕駛特別注意，以免傷荷包。

交通部公路總局第二區養護工程處副處長謝俊雄說，春節連續假期交通疏運計畫到明天，中部易壅塞點在國道一、國道三與74號道路及其交會點，替代道路包括74線、台63線、台3線等，為方便駕駛容易找到省道的替代道路，在重要轉換點設置Q版「幸福公鹿」指示牌，建議駕駛人轉換替代道路時，跟著幸福公鹿走。

謝俊雄指出，台61線中部路段速限為每小時90公里，為避免超速行駛影響行車安全，龍井至清水路段設置區間測速設備，均速為每小時90公里，也就是龍井、清水兩端各設置區間測速設備，從入端點到出端口，平均速度不得超過每小時90公里，請駕駛依速限行駛；公路總局路況查詢及通報：用路人服務中心專線0800-231035。

台中區監理所長劉英標表示，交通部公路總局因應今年春節連假疏運到今天24時止，搭乘交通部核定89條國道客運路線即享有平日優惠價，或原票價85折優惠票價，另搭乘台鐵、高鐵及國道客運後轉乘在地客運（市區客運及公路客運）的乘客，持有效電子票證轉乘中彰投地區在地客運還可再享有一段票（或基本里程）免費優惠，如公路客運優待基本里程8公里或市區客運台中市公車現行10公里免費等優惠措施。