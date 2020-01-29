蘇花改昨1.9萬創新高 今估1萬車北返下午2點可出盡

蘇花改全線通車，首遇農曆過年，年假期間，每天單向車流都破萬輛次，公路總局第四區養護工程處統計更發現，昨天收假日前一天的大年初四，單日北返的單向車潮高達1萬9千輛次，創下史上最高。

今天收假日，北返車潮最後一波上路，蘇花改預估有1萬輛次 ，從清晨就陸續出現，但車多流量卻平均，每小時約700輛次，因此，行車通暢，在蘇花改入口，行車速度較慢，時速約40公里，中段可達60公里，預估車流約1萬輛次，如果順利，可在今天下午2點車潮就可逐漸消化掉。

公路總局第四區養護工程處統計年假車潮，蘇花改單向車流，大年初一南下，約1萬6千輛次，大年初二南下車流有1萬3千輛次，大年初三是北返車潮，有1萬5千輛次，昨天大年初四最高，單日單向北返車潮即高達1萬9千輛次，交通高峰每小時近千輛次，今天車潮相對緩和，但提醒依序順行。