228連假高鐵加開110班次 31日凌晨開放搶票

2020年228和平紀念日共有三天連假，為服務旅客返鄉及出遊需求，台灣高鐵公司今天宣布加開110班次，後天凌晨0時開放購票。

高鐵說，2月27日至3月2日規劃和平紀念日疏運，期間加開110班次列車，南下57班、北上53班，總計五天提供841班次列車的旅運服務。旅客可自1月31日凌晨零時起，透過「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。

高鐵說，和平紀念日疏運期間維持提供大學生優惠及早鳥優惠。旅客於搭車日前五至28天購票，就有機會享有早鳥六五折、八折或九折優惠。各車次並提供三至五節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊／一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭車。