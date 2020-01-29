吳德榮：寒流來將創入冬最低溫 下周二再迎鋒面轉濕涼

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，入冬首波寒流轉為乾冷，將創入冬最低溫記錄。提醒民眾別被炫麗的陽光誤導，氣溫回升有限，整天都是偏冷的。在輻射冷卻效應下，各地區平地皆將出現10度以下低溫。另外也要留意，下周二將有新一波鋒面報到。

吳德榮說，今天厚實雲層漸移至台灣東南方，迎風面仍有些低雲，水氣減少中，背風面則天氣晴朗。乾冷空氣持續南下，昨晚截至今晨5時02分，最低溫落在新北約9度（五股9.3度）、桃竹苗約9度（楊梅9.2度、寶山9.7度、三灣10.1度）、中部約10度（嘉義東區9.9度）、南部約11度（台南六甲區10.8度）；台北市約11度（文山區10.9度）。是入冬以來強度達「大陸冷氣團」以上的第五波，也將是其中最強、影響最久，且符合寒流的標準的第一波。

吳德榮說，根據最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天起至周五清晨，冷空氣勢力最強，再加上輻射冷卻作用，早晚氣溫極低，各地區平地皆將出現10度以下低溫，局部平地更可降至6度左右。今天各平地氣溫為北部8至13度、中部8至16度、南部10至19度、東部10至16度。

降雨部分，吳德榮說西半部晴朗穩定，東半部雲量將逐漸減少、局部短暫降雨的機率亦逐漸降低。

吳德榮說，周五白天起至下周一冷空氣逐日減弱，白天有因陽光加溫、氣溫逐日回升，但早晚因輻射冷卻很強，各地區平地最低氣溫仍在10度以下。日夜溫差很大，應注意氣溫劇烈變化。

明天起至下周一大陸高壓籠罩，各地皆為晴朗穩定的天氣，僅東半部局部地區偶有零星少量飄雨的機率。