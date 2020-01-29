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寒流猛襲！17縣市低溫特報 氣象局：入夜後更冷

寒流猛襲！17縣市低溫特報 氣象局：入夜後更冷

2020-01-29 09:19聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

入冬首波寒流來襲，各地冷颼颼。中央氣象局今早針對17縣市發布低溫特報，留意10度以下低溫。明天開始冷空氣影響最劇，一連三天高雄以北低溫恐下探8度，其中以後天周五最冷，出門務必注意保暖。

氣象局今天上午6時36分發布低溫特報。基隆市、新北市、桃園市仍是代表非常寒冷的橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣則是屬於寒冷等級的黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象預報員王品翔說，今晨最低溫出現在新北五股9.4度，許多自動測站都有出現9到10度間的低溫，整天偏冷，全台各地有感。今天北台灣高溫只有13到14度，「到月底都這樣」，中南部則可達20度，不過西半部要留意夜晚清晨低溫在10度下，日夜溫差大。

王品翔說，入夜後更冷，明天開始一連三天是冷空氣影響最劇烈的時刻，各地留意低溫，尤其是後天，高雄以北低溫下探8度的機會最高，即便各地有陽光露臉，仍能感受到冷意。

至於降雨，王品翔說今天開始逐漸轉乾，僅北部和東半部有局部短暫雨，明天開始剩花東有零星降雨，其他地區則多雲到晴。

降雪部分，王品翔說目前都沒有下雪的狀況，不過合歡山若水氣充足搭配低溫，可能今天還有下雪機會，只是愈晚機率愈小。

中央氣象局針對17縣市發布低溫特報。圖／中央氣象局提供
中央氣象局針對17縣市發布低溫特報。圖／中央氣象局提供
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新竹

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