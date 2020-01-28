收假趁早出門！國5北上 9點就塞

今初五收假，高公局預判北上七路段壅塞。圖為初三國道5號南港系統—坪林間塞車情形。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今天是大年初五，春節連續假期收假日，將再湧一波北返車潮。交通部高公局預判七路段壅塞，建議用路人盡量於上午時段出發。公路總局則預估兩省道和東西向快速公路與國道銜接路段，午後將塞車。

高公局預估今天國道交通量為一一五百萬車公里，為平日八十七百萬車公里的一點三倍，其中北向交通量可達六十八百萬車公里，為平日的一點六倍。壅塞路段預計出現在國一北向新竹—湖口、南屯—后里、西螺—埔鹽系統；國三北向關西—大溪、草屯—霧峰、竹山—中興；國五北向宜蘭至坪林等路段。

高公局解釋，百萬車公里又稱「延車公里」，是指將所有車輛的行駛里程，全部加總所得到數字，可更精確統計國道的交通量；數字越大，代表車子越多，行駛的里程也較長，而過去習慣的車次計算，則不能完整反映車輛停留在高速公路上的時間。

高公局說，今天仍以北返車流為主，國五車況預估與昨天類似，近上午九時就會湧現車潮。國一則是上午時時開始車潮出現，尤其是台中和彰化路段，中午後到傍晚前車多。新竹路段則是預估下午塞到傍晚，南投路段也是傍晚車較多。建議民眾趁上午十時前出發，或是用完晚餐以後再上路。

高公局說，國道相關疏導措施包括下午兩時至晚間九時國五北向高乘載、單一費率、國三新竹系統至燕巢系統再八折收費、深夜零到五時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

公總則預判今天中午過後將有返回工作崗位車潮湧現，省道易壅塞路段包含台六十一線竹北路段和台九線蘇花公路北向。

公總建議民眾搭乘公共運輸返鄉，共十四家業者八十九條國道客運重點疏運路線，截至今天廿四時止，享平日優惠票價或原票價八五折優惠，另外國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程八公里，或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車除外）。