初四大樂透頭獎摃龜 21名幸運兒「獨中100萬」春節大紅包

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台彩春節大樂透加碼百萬大紅包，加碼期間共提供三六○組一百萬元，總加碼金額三點六億元。 圖／台彩提供 分享 facebook

大樂透春節連續11天，天天開獎，頭獎保證1億元，並加碼360組百萬春節大紅包。台彩表示，大年初四大樂透頭獎摃龜，今（廿九日）預估銷售2.5億元，頭獎累積金額上看1.1億元。

台彩指出，大樂透本期加碼春節大紅包84組中開出24組，總中獎注數為28注，其中21組為單注中獎，2組為2注均分，1組爲3注均分。

活動首期(1月23日)至本期累計開出169組，未達360組，1月29日春節大紅包繼續加開9個獎號，對中其中6個就中百萬獎項，共有84組中獎機會。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主