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健康你我他／胖胖詩鞭策 聰明吃享瘦

2020-01-29 00:21聯合報 文／林世雄（台中市）

農曆新年，即將來臨，傳統習慣最少從除夕年夜飯，大吃大喝到大年初三，下面有一首「胖...
農曆新年，即將來臨，傳統習慣最少從除夕年夜飯，大吃大喝到大年初三，下面有一首「胖胖詩」，與大家共賞、共勉；「每逢佳節胖三斤；仔細一瞧三公斤；減肥拚命近半年；未到成功又過年；人瘦穿啥都百搭；人胖穿啥都白搭」；上聯；一白遮百醜；下聯：一胖毀所有；橫批：多麼痛 圖／林世雄（台中市）
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農曆新年，即將來臨，傳統習慣最少從除夕年夜飯，大吃大喝到大年初三，下面有一首「胖胖詩」，與大家共賞、共勉；「每逢佳節胖三斤；仔細一瞧三公斤；減肥拚命近半年；未到成功又過年；人瘦穿啥都百搭；人胖穿啥都白搭」；上聯；一白遮百醜；下聯：一胖毀所有；橫批：多麼痛苦的領悟。

我自從瘦身後，徹底改變飲食習慣及運動習慣，因此多年來，過年大吃大喝也不會胖，甚至還會瘦些，我所依靠的就是「聰明吃，勤運動」。

●聰明吃：

1.吃對順序，先喝湯，讓肚子有點飽足感，再吃蛋白質，魚、肉、蛋、豆類；再吃蔬果；最後吃米飯、澱粉食品；水果餐後吃，且一餐限一種，且盡量少吃太甜的水果。

2.盡量喝沒勾芡的清湯，少喝濃湯。

3.不要喝含糖飲料，可喝不加糖及奶的熱咖啡及茶，純果汁亦可，多喝溫的白開水。

4.白肉(魚、雞、鴨)、海鮮可多吃；紅肉(豬、牛、羊)少吃；烹調方式盡量以滷、清蒸、涼拌為主，少煎、炸、烤。

5.少加含糖零食，麵包、糕點及其他熱量高的點心，可吃未調味的堅果類，當成點心、零食。

●勤運動：過年運動不打烊，而且要加強，有氧運動減脂、無氧運動增肌，都要做，每天量體重，記錄並隨時檢討，過年怎麼吃都不會胖。

零食果汁

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