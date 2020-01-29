3招牆上運動 甩開過年肥

農曆新年眨眼過完，但過年期間吃進去的過量卡路里，並沒有隨著撕下的月曆紙離開，反而變成脂肪鬼祟肉，藏在身體裡！

其實只要連續3天不運動，肌肉纖維就會流失，流失速度肉眼難測，但身體內部會開始出現改變；連續7天不運動，肌肉開始出現生理改變，辛苦建立起來的肌肉，已經在不知不覺中流失了；連續6周以上不運動，幾乎很難短時間找回當初的健身狀態，肌肉開始垮下來，容易疲憊；半年以上不運動，身體開始變胖，力量幾乎丟掉，基本體型已經開始走樣。

金鼠年讓我們別像老鼠兒子一樣在牆上打洞，而是利用牆壁做些簡單的運動，避免肌肉流失。

原則上，每個動作一分鐘，中間休息20秒，做三組。

過年聚餐一大堆，別忘了起身動一動！找面牆壁花點時間做運動，一起甩開過年肥──收縮腹肌、收縮骨盆肌並將身體調正確姿勢態。

過年期間，哪怕是做點徒手練習也是有效果的，只要能夠保持積極運動的習慣，都可以讓肌肉很快回到原來的水準體態喔。

第一組 收腹拉筋

1.臀部以上貼牆，腳跟離牆約一腳長距離。

2.臀部離開牆壁微抬，保持腹部收縮。

3.站姿體前彎直至軀幹後側拉緊即可，保持呼吸。

圖／賴佐君（彰化基督教醫院復健醫學科物理治療師） 分享 facebook

第二組 單腳

1.雙手張開貼牆執行單腳抬高與外旋。

2.單手肘撐牆，對側腳外展，保持上半身挺直姿態。

3.單手肘撐牆，對側腳後踢，保持上半身挺直姿態。

圖／賴佐君（彰化基督教醫院復健醫學科物理治療師） 分享 facebook

第三組 扶牆挺身

1.保持身體與頭部一直線、不憋氣。

2.挑戰單腳扶牆挺身。

3.雙手下滑至身體與下肢呈垂直位置，慢慢伸展收操。