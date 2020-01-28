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經濟部：散裝口罩 即日起超商買得到

2020-01-28 20:11聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

經濟部長沈榮津決議即起至30日止，政府總共釋出2,270萬片口罩，供民眾限量購買...
經濟部長沈榮津決議即起至30日止，政府總共釋出2,270萬片口罩，供民眾限量購買。圖為華新醫療集團觀光工廠開放200名民眾買口罩。 記者林敬家／攝影
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經濟部長沈榮津今天邀集衛福部代表，與國內四大超商、量販店、連鎖藥妝店及連鎖藥局等通路商，還有國內生產口罩的供應商，以及物流業者，討論口罩供銷問題。衛福部即日起到初6將每日釋出600萬片手術口罩共1800萬片，提供給四大超商，每人限購3片，每片價格為8元。

新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)疫情持續，各地口罩賣到缺貨，銷量較平常大增10倍，加上年假供應商雖部分復工，但產能仍不足，各大銷售通路因此出現買不到口罩的情況。

經濟部表示，為讓大家在春節假期持續買得到口罩，1月28日到30日（初4到初6），衛福部將每日釋出600萬片儲備的平面手術口罩3日，共1800萬片，提供給7-11、全家、萊爾富、OK等四大超商。

為提供民眾就醫使用需求，衛福部也於1月29日到30日陸續供應470萬片口罩，供醫療院所內部或周圍的康是美、屈臣氏、維康、杏一、躍獅、健康人生藥妝等醫材通路，零售散賣。

衛福部已在今日發出公文，從即日起到2月15日止，藥局及有藥商許可的零售商，可零售散賣醫用口罩。但銷售時，應避免由民眾自行揀選，須由販售人員提供，並注意手部清潔，避免汙染。

至於春節過後口罩供需情形，沈榮津於今日會中逐一盤點供應商產能、通路需求及配送機制，各業者多表示，春節假期結束後，因產能已恢復，且積極趕工，後續將按照現有供應機制積極作業，以確保供銷。

衛福部超商

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