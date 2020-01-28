網友打臉疾管署？網路瘋傳確診病例所在地這裡查的到

境外移入嚴重特殊傳染性肺炎持續擴大，目前國內疫情經確診病例已新增至第7例，中央疫情指揮中心為避免造成恐慌，對於個案行蹤與所在位置多所保密，但就有民眾今天在彰化的社群LINE中瘋傳衛福部疾管署的「傳染病統計資料查詢系統」疑似可清楚確認今年1月28日以前疾管署公布的5例確診病例所在地。

彰化衛生局長葉彥伯對此表示，該網頁中央疾管署建置的網頁，對於內容不便說明，晚間8點20將舉行彰化縣嚴重特殊傳染性肺炎個案說明記者會。

武漢肺炎正式被列為第五類法定傳染病，彰化日前發生多件相關假消息，均被彰化縣衛生局查獲並約談，今天有網友在臉書、line上轉傳疾管署網頁，透過資料庫查詢可看見中央疫情指揮中心昨天以前公布的5例確診病例分別來自高雄市、台北市及彰化縣，個案地理分布的鄉鎮位置也清楚可見，今天下午公布的兩名陸客團的70多歲婦女為第6例、第7例，尚未更新在網頁上。

中央疫情指揮中心今天召開記者會，針對有媒體發問確診個案所地不願多作說明，也有指揮中心官員回應，「不要想要知道個案在哪裡，會通知需要注意的人，沒通知就沒有危險，揭露細節沒有意義。」