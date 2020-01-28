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疾管署即日起3天內釋600萬片 四大超商每人限購3片

2020-01-28 19:17攝影中心 記者徐兆玄／即時報導

隨著武漢肺炎的持續延燒，不少民眾大肆搶購口罩，造成各賣場出現口罩缺貨情形。為了因應口罩需求，疾管署啟動應變措施，即日起連續3天各釋出600萬片醫療口罩，每人限購3片，將在全台四大超商店面開放民眾購買，賣場人員表示等初六口罩工廠開工可望紓解口罩短缺的問題。

為了因應口罩需求，疾管署即日起連續3天各釋出600萬片醫療口罩，每人限購3片。記...
為了因應口罩需求，疾管署即日起連續3天各釋出600萬片醫療口罩，每人限購3片。記者徐兆玄攝影
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武漢肺炎的持續延燒，不少民眾大肆搶購口罩，造成各賣場出現口罩缺貨情形。記者徐兆玄...
武漢肺炎的持續延燒，不少民眾大肆搶購口罩，造成各賣場出現口罩缺貨情形。記者徐兆玄攝影
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武漢肺炎超商

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