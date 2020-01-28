熱門景點周邊車仍多！預判明午後兩省道會現返工潮

今天是春節連續假期的第六天，交通部公路總局表示，截至下午3時，部分熱門景點周邊省道有車多情形，包括台2線金山路段、台2乙線淡水路段、台3線大溪路段、台3丙線紫南宮路段、台14甲線昆陽至武嶺路段等；另台1線枋山路段、水底寮路段亦有車多情形。

至於農曆年前剛通車的台9線蘇花改，公總說崇德路段及谷風隧道南口至和平溪橋北向，中午12時開始湧現車潮，而往返屏東及台東的台9線南迴改草埔路段往屏東方向及台61線鹿港路段北向，下午2時起亦出現車多情形，請駕駛人耐心慢行。

公總說，明天是大年初五收假日，預判中午過後將有返回工作崗位車潮湧現，省道易壅塞路段（台61線竹北路段、台9線蘇花公路北向）、東西向快速公路與國道銜接路段等，將有車多壅塞情形發生。

公總說，台61線於今天持續封閉西濱交流道北上入口匝道，請用路人依沿線導引指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。另國道新竹至台南路段壅塞時，也請用路人多加利用台61線往返，沿線皆有替代路線導引標誌，請依循導引牌面指示行駛，避開國道壅塞路段。

公總說，為鼓勵民眾搭乘公共運輸返鄉及出遊，這次共14家業者89條國道客運重點疏運路線，於1月22日0時起至29日24時止，享平日優惠票價或原票價85折之優惠，另外國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車除外），另本次春節連假持續實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠（共39條路線），歡迎民眾多加利用。