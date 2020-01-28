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高公局：國1可能塞到深夜 國5恐擠到明天凌晨2點

中市賣出千萬元刮刮樂 中獎者送百注彩券分享好運

2020-01-28 16:19聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市北平路的京典彩券行日前刮出千萬元的刮刮樂頭獎，彩券行張姓店長說，這名中獎者提供了一百注、每注50元的彩券給其他投注者分享好運，但如何分享給大家還未確定。

張姓店長說，這名中獎者是店裡的常客，經常買彩券也買刮刮樂，日前他花了4、5千元買新款的4361期「大麻將」刮刮樂並在刮中後拿回店裡確認。

他說，京典彩券行以往曾同一天開出兩個今彩539的800萬元獎，這次則是第1次刮出這樣高額的刮刮樂大獎，又是在新春期間，對店家而言是個好彩頭。

台中市北平路的京典彩券行日前刮出千萬元的刮刮樂頭獎。圖／京典彩券行提供
台中市北平路的京典彩券行日前刮出千萬元的刮刮樂頭獎。圖／京典彩券行提供
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彩券行刮刮樂大麻

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