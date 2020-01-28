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台中柳川變美了 春節來賞迪士尼公主花燈

2020-01-28 14:28聯合報 記者吳姿賢彭宣雅／即時報導

柳川屬都會型河川，流經台中市人口密集精華地區，長期受鄰近區域生活汙水排入影響，河川水質已嚴重惡化，為改善各渠段污染問題，環保署及台中市政府致力推動柳川污染整治及環境改善工程，第一期工程已於105年底完工啟用，成為民眾駐足流連的新地標；今年更配合「2020台灣燈會在台中」活動，在柳川水道及沿岸擺設迪士尼公主系列花燈，增添新年佳節歡樂氣氛。

為持續擴大整治成效，在環保署及台中市政府爭取下，柳川污染整治及環境改善工程（第二期）的4項子計畫均已納入「前瞻基礎建設—全國水環境改善計畫」辦理，投入經費超過新台幣12億元，其中環保署補助8.5億元。

環保署說，柳川二期整體計畫範圍擴及7公里，包含已於108年完成的中華水淨場功能改善計畫，大幅提升處理水量及水質效能，還有目前積極施工中之低衝擊開發工法示範段（民權柳橋至林森柳橋段）工程，下游延伸段（林森柳橋至三民柳橋）工程，以及上游河段中正水淨場礫間淨化及中正公園至舊社公園兩岸的污水截流工程等。

環保署說，本計畫規畫以汙水截流、礫間處理搭配低衝擊開發工法等方式，多管齊下改善柳川水質，預計於今年底全數完工啟用，藉由加強污水截流、水質現地處理、水岸環境營造等方式，營造臺灣首座及距離最長的城市型海綿水岸，開創台中市親水之城意象。

環保署水質

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