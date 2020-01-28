元宵節提完花燈 未耗盡的電池可再利用

賞花燈、鬧元宵是農曆春節連續節慶的另一個高潮，今年是鼠年，各式手提造型精美討喜的鼠型創意提燈紛紛出籠，環保署表示，使用後的廢乾電池要妥善回收，為環保盡一份心力。

環保署說，民眾除了自掏腰包購買花燈玩賞外，也有不少的機關團體及企業順應元宵觀光節的來臨，設計製作了各式的應景提燈贈送給民眾，而這些應景提燈大多是利用乾電池提供發光電力，電池因含有害物質、體積小，若能回收會更好。

環保署表示，不論民眾使用的是錳鋅及鹼錳乾電池或鈕扣型電池，電力耗用完畢或提燈丟棄時，都應該取出電池做好妥善回收。此外，元宵燈節過後，許多提燈內的電池電力未耗盡時，可將乾電池取下裝配到其他合適的電子產品上使用，善加利用能源，亦可避免因放置過久造成電池液外漏，導致提燈電子裝置受損。

環保署表示，回收的廢乾電池，可以送到住家附近的超市、量販店、連鎖超商、連鎖藥妝店、無線通訊器材行、攝影器材行等設有廢乾電池回收筒的地點回收，或是送交當地清潔隊資源回收車或村里資收站，舉手之勞做環保。

若民眾想要更進一步瞭解廢乾電池回收相關訊息，可撥打資源回收服務專線0800-085-717（諧音：您幫我清一清）或至環保署資源回收網（網址：https://recycle.epa.gov.tw/）查詢。