上午10時起北上車潮湧現 高公局說下午6路段超塞

今天為春節初四，亦為連續假期第六天。交通部高公局說，上午國道南下路況大致正常，10時起北上逐漸出現車潮，其中，國1大雅-台中系統，國5宜蘭-坪林車多。

高公局研判下午國1台中、苗栗路段；國3南投、香山路段；國5北上宜蘭-坪林及國6西向東草屯-霧峰系統路段將會出現壅塞。

高公局建議用路人透過高公局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用1968網站及App查詢最新國道路況。同時多利用台61替代國1國3、台9替代國5、台63替代國6，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

高公局說，今天凌晨0時到5時交通量為11.4百萬車公里，為年平均平日3.7百萬車公里的3.1倍；截至上午12時，國道全線交通量為46.3百萬車公里，預估本日交通量為138百萬車公里。

高公局說，上午發生多起事故影響國道車流，其中，上午11時5分國3南下423.6公里發生兩小客車追撞回堵兩公里；11時32分國1北上349.5公里發生三小客車追撞回堵四公里，影響整體車流甚鉅。