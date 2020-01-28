合歡山徹夜候雪高山症失溫 雪季醫療團適時急救

南投縣合歡山、玉山等高山清晨降下瑞雪，積雪達10公分，由於仍是大年初四假期，昨晚半夜就有大批人車到合歡山追雪；仁愛分局更早早派出警力前往進行交通指揮，化解不少交通亂象，公路總局並出動鏟雪車清除路面積雪。

警方表示，昨天發生一起中年婦女不顧道路夜間封閉措施，整夜留在合歡山等下雪。但婦女疑似有高山症，今天清晨突發身體不適，經向雪季醫療團求助後，適時急救已狀況穩定，中午等雪鍊業者連人帶車協助下山。

交通部公路總局指出，昨天根據氣象情資研判入夜可能下雪，因此，省道台14甲線翠峰到大禹嶺及台8線榮興村到大禹嶺路段，實施夜間預警封閉道路。許多民眾聽聞合歡山下雪，徹夜趕往南投翠峰、花蓮大禹嶺兩端管制點等候今天清晨放行，準備趕上山賞雪。

合歡山路段昨天入夜後至今天清晨，果然大量降雪超過10公分，今天清晨仍間歇降雪或冰霰。考量行車安全，台14甲線24公里處鳶峰到41.7公里處大禹嶺路段，今天上午限加掛雪鍊車輛通行，32公里處水晶宮路段坡度較陡，建議以四輪傳動車加掛雪鍊通行，以免車輛打滑造成塞車。