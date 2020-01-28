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寒流來襲 嘉明湖山區一片銀白世界

2020-01-28 13:07攝影中心 記者邱德祥／即時報導

兩年來首波寒流報到。中央氣象局已將強烈大陸冷氣團提升到寒流等級，高山地區因為溫度夠低有水氣，也紛紛下起雪來，嘉明湖山區的向陽山屋和嘉明湖避難山屋都有不小的積雪。

氣象局預估1月31日周五最冷，中部以北地區剩8度，其餘地區也只有9至11度。去年暖冬沒出現寒流，因此這是2018年2月以來第一波寒流。

寒流來襲，高山地區因為溫度夠低有水氣，也紛紛下起雪來，嘉明湖山區的向陽山屋和嘉明...
寒流來襲，高山地區因為溫度夠低有水氣，也紛紛下起雪來，嘉明湖山區的向陽山屋和嘉明湖避難山屋都有不小的積雪。圖／天馬登山隊提供
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寒流來襲，高山地區因為溫度夠低有水氣，也紛紛下起雪來，嘉明湖山區的向陽山屋和嘉明...
寒流來襲，高山地區因為溫度夠低有水氣，也紛紛下起雪來，嘉明湖山區的向陽山屋和嘉明湖避難山屋都有不小的積雪。圖／天馬登山隊提供
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寒流來襲，高山地區因為溫度夠低有水氣，也紛紛下起雪來，嘉明湖山區的向陽山屋和嘉明湖避難山屋都有不小的積雪。圖／天馬登山隊提供
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寒流來襲，高山地區因為溫度夠低有水氣，也紛紛下起雪來，嘉明湖山區的向陽山屋和嘉明湖避難山屋都有不小的積雪。圖／天馬登山隊提供
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寒流來襲，高山地區因為溫度夠低有水氣，也紛紛下起雪來，嘉明湖山區的向陽山屋和嘉明湖避難山屋都有不小的積雪。圖／天馬登山隊提供
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寒流氣象局嘉明湖

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