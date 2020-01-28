年後健身房甩肉怕武漢肺炎纏身 醫推隨身帶酒精棉片

農曆連假將進入尾聲，但隨著武漢肺炎疫情不斷升溫，讓不少想去健身房或運動中心甩肉的民眾害怕不小心染病。感染科醫師表示，目前國內社區感染風險較低，建議可隨身攜帶酒精棉片消毒健身器材、接觸口鼻前一定要用乾洗手清潔手部，就不用害怕武漢肺炎。

截至27日，台灣有五例確診個案，台北醫學大學附設醫院成人感染科主任李垣樟指出，考量這些個案都是有中國旅遊史，台灣還沒有社區感染案例，社區感染風險低，想去健身房的民眾只要記得吃東西或摸鼻子前，用乾洗手液加強手部衛生，還是可以安心運動。

中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬也認為，雖然健身房是密閉的公共場所，但以目前台灣疫情而言，民眾還是可以去健身不用太擔心。但一定要提高警覺，若發現身邊運動的人有咳嗽症狀，一定要遠一點，建議距離3公尺以上最安全。

另外，由於2019新型冠狀病毒除可透過飛沫傳染，也可藉由間接接觸感染，健康者只要碰到感染者飛沫汙染物品就會中鏢，黃高彬建議，上健身房的民眾可以隨身攜帶酒精棉片，在使用啞鈴或健身儀器前先擦拭、消毒，提醒運動過程中，千萬不要摳鼻子、揉眼睛。

除了運動後記得洗手外，黃高彬建議，如果可以在健身中心沖澡最好，避免病毒隨飛沫飄散、沾黏在身上。若無法在健身房沖澡，提醒返家也要記得洗澡。