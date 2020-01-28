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上海人拒與發燒武漢人同機回國 旅客怒：不是同胞嗎？

武漢肺炎湖北一日增1291例確診 累積上百人死

1月29日黃瑪瑪人偶愛心快閃活動取消通知

2020-01-28 10:22聯合新聞網 聯合數位文創

因近期天候不佳，原定初五（1月29日）下午兩點在台北華山文創園區大草原上舉行的黃瑪瑪人偶愛心快閃活動第一站將暫停舉辦，後續活動調整，主辦單位將另行通知。

注意事項：主辦單位有權修改、暫停或取消本活動。

武漢肺炎疫情春節

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