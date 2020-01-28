初四北返車流量最大！高公局預估10點開始塞

今天是大年初四，交通部高公局預判北返車流開始湧現，壅塞路段將出現在國1雲林、彰化、台中、新竹等路段，國3則包括南投、苗栗、桃園等北上路段。交通管理組科長楊進彥說，今天是北返車流量最大的一天，預計上午10時開始塞。

楊進彥說，一早路況大致順暢，不過上午8時50起，國5頭城到坪林段出現壅塞，預計塞到今天深夜。今天以北返車流為主，上午10時到下午3時間車流量較大，建議用路人在10時以前出發，或是利用高乘載時段。若人數不足三人，利用明天上午10時前上路較能避開車流。

高公局則預估，今天國道總延車公里為138百萬車公里，為平日1.6倍；其中北向交通量達78百萬車公里，為平日1.8倍。

高公局解釋，所謂的「延車公里」，是指將所有車輛的行駛里程，全部加總所得到數字，可更精確統計國道的交通量；數字越大，代表車子越多，行駛的里程也較長，而過去習慣的車次計算，則不能完整反映車輛停留在高速公路上的時間。

高公局提醒，下午1時起至晚間6時，國道北向將採取高乘載管制，包括國1高雄至湖口、國3九如至大溪各交流道，國5則從下午2時起至晚間9時，也將採取高乘載管制。