寒流發威全台急凍 周五清晨最冷低溫下探8度

中央氣象局說，寒流將持續影響到周六。本報資料照片 分享 facebook 入冬首波寒流昨天報到，全台有感濕冷。中央氣象局說，今天寒流逐漸南下，加上華南雲雨區東移，各地皆有雨，而這波冷空氣預計影響到周六。周五是最冷的時間，中部以北低溫下探8度，務必注意保暖。

氣象局預報員陳伊秀說，今天各地皆有短暫雨，上午以前的降雨，以中南部跟東南部為主，會一直下到晚上，台中以北的雨勢則是下午以後比較明顯，北台灣水氣將增多。

陳伊秀說，受到寒流影響，今天清晨平地低溫出現在新北市的瑞芳、桃園大溪11.2度。預測北部高溫在15到17度，中南部20到21度，花東20度。台中以南和花東感受較為濕冷，北台灣則比較像陰天。

陳伊秀說，今天入夜到明天清晨，中部以北低溫下探10到11度，南部13度，花東15到16度。明天高溫則和今天類似，北部14到15度，中南部22到24度，花東18到22度。

至於降雨，陳伊秀說，中部明天還有水氣，但和今天相比，已較為緩和，逐漸轉為乾冷，山區雲量多，可看到陽光。西半部多雲時晴，台北市多雲，新北和桃竹苗地區皆為多雲時晴，東半部偶有零星降雨。

陳伊秀說，玉山與合歡山等3000公尺以上的高山到明天清晨仍有機會降雪。

陳伊秀說，寒流將持續影響到周六，周四到周六清晨最有感。其中周五的清晨是最冷的時刻，加上輻射冷卻效應，中部以北低溫下探8到9度，空曠地區不排除更低。

陳伊秀說，下周日開始寒流減弱，氣溫逐漸回升，不過早晚還是偏冷，西半部低溫下探12到13度，中部以北10到11度，日夜溫差大。