影／氣溫零下5.3度 玉山昨深夜起持續下雪

玉山下雪了。入冬首波寒流昨天報到，全台有感濕冷，中央氣象局說，玉山從昨晚10時下雪到現在，目前積雪已有10公分，到明天清晨都還有機會降雪。

氣象局預報員陳伊秀說，寒流南下加上南邊有整片水氣過來，玉山的氣溫降到0度以下，水氣又充足，所以從昨天深夜開始降雪，上午8時30分還沒有停止。雪已經累積約10公分深，目前山上氣溫為零下5.3度。