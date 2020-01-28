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影／寒流報到氣溫零下5.3度 玉山昨深夜下雪至今

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影／氣溫零下5.3度 玉山昨深夜起持續下雪

2020-01-28 08:36聯合報 記者曹悅華／即時報導

玉山下雪了。入冬首波寒流昨天報到，全台有感濕冷，中央氣象局說，玉山從昨晚10時下雪到現在，目前積雪已有10公分，到明天清晨都還有機會降雪

氣象局預報員陳伊秀說，寒流南下加上南邊有整片水氣過來，玉山的氣溫降到0度以下，水氣又充足，所以從昨天深夜開始降雪，上午8時30分還沒有停止。雪已經累積約10公分深，目前山上氣溫為零下5.3度。

陳伊秀說，玉山與合歡山等3000公尺以上高山到明天清晨仍有機會降雪。

玉山下雪。圖／氣象局提供
玉山下雪。圖／氣象局提供
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玉山降雪氣象局

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