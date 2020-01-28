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脊梁山脈旅遊年 探訪原鄉文化

2020-01-28 02:32台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

受夠了過年人擠人的大眾爬山景點嗎？今年為脊梁山脈旅遊年，交通部觀光局推出了24條結合天然地景、原民文化、生態環境、歷史古道的爬山路線，適合有心體驗深度旅遊的人，包含最平易近人的百岳之二：奇萊南華，以及各具特色的原鄉探訪，例如織羅部落、太巴塱部落等。

專業與一般路線

交通部觀光局為了推廣臺灣「奇、險、峻、秀」山脈旅遊的觀光品牌，目前推出7條專業路線與17條一般路線的經典遊程，結合脊梁山脈周邊獨特天然地景、原民文化、生態環境、歷史古道，適合有心體驗精緻、深度旅遊的人，由於並非大眾的郊山路線，部分路線需要具備一定的體能和裝備。

7條專業路線包含賽德克+能高北+奇萊南百岳（3日）、合歡山高山森態~春之杜鵑圓舞曲（3日）、瓦拉米步道生態之旅研習營活動、新中橫景觀公路生態賞景（3日）、雪見生態旅遊/泰安鄉南三村、大禮大同步道探訪、武陵生態旅遊路線。

奇萊南華高山草原

其中「賽德克+能高北（南華山）+奇萊南百岳」的第1天為春陽部落和督達部落的巡禮，也可參觀莫那魯道抗日紀念公園，對霧社事件發思古之幽情。第2、第3天的奇萊南華屬於最平易近人的百岳之二，令山友嚮往的莫過於廣闊的高山草原，也有百岳中的五星級山莊：天池山莊，留宿的山友更有機會聽到莊主的好歌聲！

此外，新中橫景觀公路的生態賞景，可選擇從東埔前往玉山塔塔加，再到阿里山，也可倒過來玩，不僅可以享受東埔溫泉，也可以爬山賞花，更有機會一睹塔塔加的獼猴。位於太魯閣的大禮大同步道，是一條不以水泥重機械開發，而是採用原住民的技術整修而成的步道，遊客也可順道遊覽大同、大禮部落。

原鄉探訪享美食

至於17條一般路線多為半日或一日的原鄉探訪，可體驗原住民傳統文化與美食，包括布農族馬遠部落（射箭與竹筒飯）、吉拉米代部落（阿美族捕魚法）、布農族永康部落（薑黃糯米搗麻糬）、布農族崁頂部落（八部合音與小米）、阿美族太巴塱部落（手做酒釀辣椒與紅糯米）、泰雅成年禮部落遊程等。

對於想要挑戰體力的人，可以嘗試北海岸的「勇者出征」，從北橫古道啟登，途經硬漢嶺、楓櫃斗湖步道，最後抵達小桂林秘境。台東的都蘭慢漫走則適合悠閒且深度旅遊的人，可先參觀都蘭糖廠，再前往月光小棧、水往上流、加母子灣等地。

【更多精采內容，詳見

布農族中橫阿美族

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