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影／快準備雪鏈！合歡山雪霰齊下 28日可望見絕美雪景

2020-01-27 22:36聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

中央氣象局在農曆年節前預告，除夕起氣溫「溜滑梯」，若水氣配合得當，高山可望飄雪，昨晚就有民眾陸續上山追雪，可惜氣溫與水氣未能搭配，直至今天晚上6時許斷續降下雪霰，7時後雪勢轉大，雪迷為之瘋狂，盼隔天清晨能看見雪白山頭。

中央氣象局21日指出，受大陸冷氣團和鋒面影響，除夕起氣溫明顯「溜滑梯」，初二至初四全台有雨，若水氣配合得當，預計玉山初二至初四都有降雪機會，合歡山初三、初四也可能下雪，太平山則在初四也達下雪「門檻」邊緣。

不少人摩拳擦掌等著在春節期間上山追雪，昨天入夜後台14甲線就出現零星車潮，但因合歡山氣溫與水氣沒搭配上，直至清晨都未見雪況，今天上午後更因溫度回升又沒水氣，讓徹夜苦等降雪的民眾撲了空，但仍不放棄鎖定今晚降雪陸續上山。

合歡山武嶺今晚湧進不少追雪車輛，停車場有如夜市般明亮，晚間6時許斷續降下雪霰，臉書社團「合歡山玩雪團」團員仍雀躍開直播報告現場狀況，但7時許雪勢轉大，冰霰夾雪齊下，武嶺、合歡山莊，甚至翠峰等都傳出下霰。

公路總局也公告實施交通管制，埔里工務段表示，考量用路人安全，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.7K路段、台8線榮興村109 K至大禹嶺112K路段自今晚7時起至明天上午7時實施道路預警性封閉，明天視天候及路況再決定開放通行。

仁愛警分局則呼籲，想上山追雪的民眾應注意相關交通管制措施，確認路況有無開放或四輪驅動限加掛雪鏈車輛通行，多利用公路總局省道即時交通資訊及收聽警廣路況廣播，作為規劃行程之參考，且注意保暖。

合歡山今天入夜後斷續降下雪霰，且雪勢逐漸轉大，明可望有漂亮雪景，令追雪迷為之瘋狂...
合歡山今天入夜後斷續降下雪霰，且雪勢逐漸轉大，明可望有漂亮雪景，令追雪迷為之瘋狂。圖／合歡山玩雪團提供
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合歡山降雪氣象局

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