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2年來首波寒流報到！後天起乾冷4天 最冷下探8度

明天國道14大地雷路段曝光 國5恐狂塞16小時

2020-01-27 19:34聯合報 記者吳姿賢／即時報導

明天初四將湧現旅遊及北返工作車潮，高公局預估，明天預估國道總延車公里為138百萬車公里，其中北上有78百萬車公里，是平日1.8倍，部分路段更會從白天塞到隔天凌晨，建議用路人避開14大地雷路段，以免塞在車陣動彈不得。

高公局預估，明天國道北向車流量最大，國1鼎金系統—高科、仁德系統—永康將從上午10時塞到中午12時，西螺—埔鹽系統從上午10時塞到隔天1時。其餘易塞路段包括南屯—后里上午10時到晚上6時、銅鑼—頭屋下午4時到凌晨0時，新竹系統—湖口下午3時到晚上9時，內湖—大華系統上午9時到下午1時。

國3地雷路段部分，竹山—中興下午3時至晚上9時、草屯—霧峰下午4時至晚上9時、沙鹿—大甲下午2時至晚上9時、大山—香山下午4時至隔日凌晨2時、關西—大溪下午4時至晚上9時。

國5宜蘭—坪林將從上午10時一路塞到隔天凌晨2時，國6舊正—霧峰系統下午4時塞到晚上6時。

高公局建議，明天北向用路人盡量於上午時段出發或延後至初五再出發。明天國道持續實施疏導措施，下午1時至晚上6時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪各交流道北向入口高乘載管制、下午2時至晚上9時國5北向高乘載。全天封閉國1台南、虎尾及埔鹽系統北向入口，國3中興系統、西濱北向及名間雙向入口，收費措施為單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費，深夜0時至5時暫停收費。

明天北部地區北向路段。圖／高公局提供
明天北部地區北向路段。圖／高公局提供
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明天中部地區北向路段。圖／高公局提供
明天中部地區北向路段。圖／高公局提供
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國道高乘載管制

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