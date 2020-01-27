國道下午3起追撞事故 最多回堵4公里

今天初三雙向交通量大，國道發生數起事故。下午1時13分國1南向209.8公里發生2小車追撞回堵3公里；下午2時21分國3南向73.2公里發生2小車追撞回堵3公里；下午3時時22分國5北向28.3公里發生3小車追撞回堵4公里。

高公局表示，今天管制時段內壅塞路段包括國1北斗—員林、台中—台中系統北向、國5宜蘭至坪林北向，截至下午5時，國道總延車公里為87百萬車公里，預估本日總延車公里為140百萬車公里。

明日為春節連續假期第6日，高公局預估，國道總延車公里為138百萬車公里（為平日87百萬車公里的1.6倍），其中北向交通量可達78百萬車公里，為平日的1.8倍。

高公局預判明日壅塞路段，將出現在國1雲林、彰化、台中、新竹路段；國3南投、苗栗、桃園等北上路段，建議北向用路人盡量於上午時段出發或延後至初五再出發。