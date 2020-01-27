國道下午3起追撞事故 最多回堵4公里
今天初三雙向交通量大，國道發生數起事故。下午1時13分國1南向209.8公里發生2小車追撞回堵3公里；下午2時21分國3南向73.2公里發生2小車追撞回堵3公里；下午3時時22分國5北向28.3公里發生3小車追撞回堵4公里。
高公局表示，今天管制時段內壅塞路段包括國1北斗—員林、台中—台中系統北向、國5宜蘭至坪林北向，截至下午5時，國道總延車公里為87百萬車公里，預估本日總延車公里為140百萬車公里。
明日為春節連續假期第6日，高公局預估，國道總延車公里為138百萬車公里（為平日87百萬車公里的1.6倍），其中北向交通量可達78百萬車公里，為平日的1.8倍。
高公局預判明日壅塞路段，將出現在國1雲林、彰化、台中、新竹路段；國3南投、苗栗、桃園等北上路段，建議北向用路人盡量於上午時段出發或延後至初五再出發。
明天國道持續實施相關疏導措施，包括下午1時至晚上18時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪各交流道北向入口高乘載管制，下午2時至晚上9時國5北向高乘載，全天封閉國1台南、虎尾及埔鹽系統北向入口，國3中興系統、西濱北向及名間雙向入口。收費措施單一費率，國3新竹系統至燕巢系統再8折收費，深夜0時至5時暫停收費，開放路肩、匝道儀控等。
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