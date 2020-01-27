跑遍超商買不到口罩？經濟部：物流明後天上班後可改善

武漢肺炎蔓延，許多民眾反映，跑遍家附近的超商、大賣場都買不到口罩，政府表示不缺口罩，但許多民眾仍買不到口罩。經濟部今回應，主要是因春節期間物流業者休假，明、後許多物流業者上班，情況會有所改善，生產部分沒有問題。

許多民眾抱怨自家附近超商與大賣場都買不到口罩。經濟部表示，主要是因為碰到春節期間，物流業沒有配送，明、後天物流業都陸續上班，經濟部商業司已請物流業者配合增加配送，目前優先以交通轉運站、醫療院所週邊的門市供貨為主，等明、後天物流業者上班後，買不到口罩的情況會改善，國內生產部分則沒有任何問題。

經濟部也表示，口罩購買需求大增，超商通路發生配送不及的問題，經濟部已向各超商總部再次確認，目前各超商都還有庫存，因應春節假期，將會優先增加交通轉運站、醫療院所週邊門市的供貨。此外，衛福部的儲備庫存，除今日已釋出100萬片至電商、醫材通路外，也會從28日到30日，持續每天釋出200萬片給藥妝、四大超商等各大通路販售。

經濟部也指出，除因物流業配送原因之外，民眾預期與恐慌心理，造成購買量比平常還要多，甚至出現囤積的情況，但其實超商因擺放空間有限，無法一次叫太多貨，但因為民眾的預期心理，可能一下就把架上的搶光，經濟部也請各大超商在店內標示，國內口罩產量充足，請民眾不需搶購囤積。

是否要祭出限購措施？經濟部表示，之前在SARS爆發期間確實有限購，因為當情況很嚴重時，不只有民眾會囤積，也擔心發生中盤商暗槓起來，或是哄抬價格的情況，為防止這樣的情況，預計過完年後經濟部將派員到市場實際訪查，但目前來看囤積的情況還沒有很嚴重，會配合中央指示。