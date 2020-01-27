強烈大陸冷氣團來襲 農委會籲農民加強防寒準備

受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫逐漸下降，尤其初六、初七是冷空氣影響最明顯的時間，空曠或山區可能會出現10度以下低溫。農委會呼籲農民加強防寒準備，尤其漁業養殖業者應加強各項低溫防範措施，每日將透過臉書與Line群組提供氣象預報影音服務，請農漁民朋友多加利用。

農委會表示，請農民隨時留意最新氣象預報及未來低溫變化，並採取相關防範措施，以避免寒害，減少損失。蔬菜與瓜果類部分，對較不耐寒蔬菜與瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；未採收瓜果，則以套袋處理，避免寒害。

果樹部分，加強擋風措施、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，實施果園噴水；增施鉀肥，以增加作物耐寒力。尤其木瓜、蓮霧、鳳梨、番石榴、草莓、香蕉等尤須留意。對已受害果樹，應行修剪寒害枝條與葉片及疏花、疏果等措施。

有關花卉，除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，種苗苗圃應加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。茶樹應在寒流來襲前及時在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材，保護茶樹。

至於養殖漁業，農委會說，魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備。低溫期間避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及視情況關閉水車。在氣溫回升、暖和日視情況再酌投飼料。低溫侵襲或留滯時，應注意水溫降低速度，水溫若低於15度時，應採緊急措施，以提高水溫減輕受害。必要時規畫儘早採捕，低溫與寒流過後，浮於水面魚體應馬上撿除，防止水質惡化。