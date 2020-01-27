台北101觀景台國人半價入場 春節加碼「黃阿瑪」陪看

繼去年雙十節台北101觀景台推出101元國人優惠後，獲得熱烈迴響，帶動國人來客數大幅成長，今年台北101觀景台除了持續推出第二波國人優惠外，春節期間到觀景台，還有擁百萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」，以及今年生肖主角「鼠鼠」陪看台北風光。

台北101觀景台迎接新年，特別打造「台北101 x 黃阿瑪2020鼠年春遊記」主題。圖／台北101提供 分享 facebook

台北101觀景台續推國人優惠，即日起至12月30日，平日周一至周五上午9點至下午3點，國人憑身份證明文件可享半價300元，還可帶2位12歲以下學齡兒童隨行免費入場（原6歲以上至12歲需買全票600元），而敬老及愛心票則是每位300元，第一位陪同者300元、第二位以上陪同者600元，且同行所有人可免排隊、升等為快速通關（原每位票價1,200元）。此外，Skyline460也推出平日雙人同行價3,000元的半價優惠(原每位票價3,000元)。

台北101觀景台迎接新年，特別以「台北101 x 黃阿瑪2020鼠年春遊記」為主題，台灣首位樂高認證大師黃彥智以樂高積木組裝台北101摩天大樓模型鎮守在入口，更加上了積木砌成「黃阿瑪」和「鼠鼠」，模樣十分吸睛。自5樓排隊入場一路到搭乘快速電梯，在電梯中抬頭望兩側螢幕也可看見黃阿瑪和鼠鼠的可愛身影。