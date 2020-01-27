口罩廠提早開工　經濟部：今起日產能增加到93萬片

武漢肺炎持續蔓延，近日國內民眾搶購口罩。經濟部今表示，聯繫口罩製造廠商持續增加產能，估初三至初五的日產能，可以從每日79萬片，上升到每日可生產93萬片，若生產過多造成餘貨，政府會全部收購。另超商通路配送不及問題，將會優先增加交通轉運站、醫療院所週邊門市的供貨。

經濟部表示，今有再次連繫製造廠商，目前已有多家廠商陸續在初二、初三開工，同時也繼續增加人力，因此27日到29日，也就是初三至初五的日產能，可以從每日79萬片，上升到每日可生產93萬片。經濟部也向配合加工生產口罩的廠商指示，防疫期間全力配合政府生產，不用怕超額，有餘貨政府全部收購，不擔心賠本賣不掉。

經濟部說明，初六開工後，國內廠商不只能恢復原有產能，而且都願意進一步增加人力生產，提升每日總產能。過去平時產能為約188萬片，在不增加人力情況下的最高產能為244萬片。而在春節復工後，廠商會增加人力、部分大廠甚至可24小時輪班生產，可將整體總日產能，提升到大約390萬片。在暫時停止出口的情況下，充分供應國內需求。

至於因口罩購買需求提升所衍生的超商通路配送不及問題，經濟部也表示，已向各超商總部再次確認，目前各超商都還有庫存，因應春節假期，將會優先增加交通轉運站、醫療院所週邊門市的供貨。此外，衛福部的儲備庫存，除今日已釋出100萬片至電商、醫材通路外，也會從1月28日到30日，持續每天釋出200萬片給藥妝、四大超商等各大通路販售。

經濟部強調，雖目前民眾購買口罩意願提高，但生產產能也提早陸續恢復，通路銷售將會加強配送供貨，民眾可以不必恐慌搶購。