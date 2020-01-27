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熱門景點周邊省道今車多 明天還有返工車潮

2020-01-27 16:09聯合報 記者吳姿賢／即時報導

公路總局表示，蘇花改今天中午以後開始湧現車潮。本報資料照片
公路總局表示，蘇花改今天中午以後開始湧現車潮。本報資料照片
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今天初三湧現出遊潮，公路總局表示，部分熱門景點周邊省道有車多情形，包括台2線金山路段、台2乙線路段、台3線旗山老街路段、台3丙線紫南宮路段、台14甲線清境路段、台21線九龍口至日月潭遊客中心路段等；另台1線新埤路段、水底寮路段、加祿至內獅路段亦有車多情形。

至於農曆年前剛通車的台9線蘇花改，崇德路段及谷風隧道南口至和平溪橋北向今日中午12時開始湧現車潮，而往返屏東及台東的台9線南迴改草埔路段往屏東方向，下午2時起亦出現車多情形，請駕駛人耐心慢行；台61線則未有車多或壅塞情形。

明天為大年初四，公路總局預判持續有短程出遊旅次，下午也將有返回工作崗位車潮陸續出現，因此明日部分風景區（台2乙線淡水路段、台14甲線清境路段）、省道易壅塞路段（台61線竹北路段、台9線蘇花公路北向）、東西向快速道路與國道銜接路段仍會有壅塞情形發生。

公路總局說，台61線將於今明兩天封閉西濱交流道北上匝道入口，請用路人依沿線導引指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。另國道新竹至台南路段壅塞時，也請用路人多加利用台61線往返，沿線皆有替代路線導引牌面，請依循導引牌面指示行駛，避開國道壅塞路段。

國道屏東

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