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就想賴在家！經典賀歲、熱門劇讓你追到天荒地老

2020-01-27 15:38聯合報 記者黃筱晴／即時報導

一轉眼年假已經過了一半，平時沒空追的劇、來不及進電影院看的電影，可得把握時機趕快一口氣補齊、跟上最熱話題。

愛奇藝台灣站農曆新年期間推出「命定好劇非你莫鼠」活動，精選韓劇限時免費看。圖／歐...
愛奇藝台灣站農曆新年期間推出「命定好劇非你莫鼠」活動，精選韓劇限時免費看。圖／歐銻銻娛樂提供
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愛奇藝台灣站農曆新年期間推出「命定好劇非你莫鼠」活動，精選2019到2020初最受歡迎的戲劇，自即日起至2月2日開放限時免費看，包含《慶餘年》、《劍王朝》、《親愛的熱愛的》、《唐人街探案》等十部陸劇、《VIP：她們的秘密》、《德魯納酒店》、《WWW：請輸入檢索詞》等五部韓劇及獨家合作的四部歐銻銻娛樂自製台劇《1006的房客》、《人際關係事務所》等，民眾可趁著春節年假溫故知新，揪好友家人一起追劇追到飽。

Netflix也在台灣、香港、新加坡、馬來西亞、越南推出「賀歲專鼠片單」（www.netflix.com/888），內含超過百部的華語賀歲內容。其中包括周星馳經典電影《唐伯虎點秋香》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》等，或周潤發的《英雄本色》系列，以及麻將迷必備的《嚦咕嚦咕新年財》等內容；更有近期中港台熱門華語之作《罪夢者》、《極道千金》、《彼岸之嫁》；或是夾帶高人氣的電影《陽光普照》和影集《金枝玉葉》等。而Netflix也提供驚喜小彩蛋，會員只要在搜尋欄輸入關鍵字「888」（諧音發發發），就能輕鬆喚出上述精彩作品，闔家體驗春節歡樂氛圍。

KKTV集結2019年必看的經典優質好劇，於春節期間推出「鼠不盡」系列片單，初一至初五推出不同主題的開運片單，初三「鼠不盡的桃花運」送上《偶然發現的一天》、《大叔的愛-in the sky》等招桃花片單；初四「鼠不盡的大冒險」則推出《玩什麼呢》、《西伯利亞先遣隊》走遍世界冒險去；一直到初五「鼠不盡的事業運」，用《我要準時下班》、《NO SIDE一起逆轉吧》一起迎接開工。KKTV也趁新年推出「新年好優惠」限時超殺方案，即日起至2月8日止，選擇信用卡訂閱季繳方案，可享終身每季333元的7.5折優惠；購買180天的單次方案則可享6.6折588元優惠。

蘋果推出的全原創的影片訂閱服務Apple TV+正式上線後也不斷新增精彩劇集，訂閱費用每月170元，透過「家人共享」功能，最多還可讓六位家庭成員共享訂閱內容，全家一起看到飽。

Netflix新年推出「賀歲專鼠片單」，內含超過百部的華語賀歲內容，搜尋欄輸入關...
Netflix新年推出「賀歲專鼠片單」，內含超過百部的華語賀歲內容，搜尋欄輸入關鍵字「888」就能找到。圖／Netflix提供
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KKTV過年推薦開工片單之《我要準時下班》。圖／KKTV提供
KKTV過年推薦開工片單之《我要準時下班》。圖／KKTV提供
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KKTV過年推薦冒險片單之《西伯利亞先遣隊》圖／KKTV提供
KKTV過年推薦冒險片單之《西伯利亞先遣隊》圖／KKTV提供
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KKTV過年推薦招桃花片單之《大叔的愛-in the sky》。圖／KKTV提供
KKTV過年推薦招桃花片單之《大叔的愛-in the sky》。圖／KKTV提供
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愛奇藝台灣站農曆新年期間推出十部陸劇限時免費看。圖／歐銻銻娛樂提供
愛奇藝台灣站農曆新年期間推出十部陸劇限時免費看。圖／歐銻銻娛樂提供
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Apple TV+持續不斷新增精彩劇集，訂閱費用每月170元看到飽。記者黃筱晴／...
Apple TV+持續不斷新增精彩劇集，訂閱費用每月170元看到飽。記者黃筱晴／攝影
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電影春節

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