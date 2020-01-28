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一個做了七、八年的夢 具有什麼含義？

2020-01-28 14:00聯合新聞網 文章提供／寶瓶文化

一個夢做了七、八年了，並且儘管夢境相同，但不同時期，有不同的感受。示意圖，非當事...
一個夢做了七、八年了，並且儘管夢境相同，但不同時期，有不同的感受。示意圖，非當事人／ingimage
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●夢　者

阿顏，女，二十七歲。

●夢　境

我躺在一個低窪處的草叢中，四周全是高樓大廈。

●分　析

這個夢境很簡單，不過很特殊。阿顏說，這個夢她做了七、八年了，並且有意思的是，儘管夢境相同，但不同時期，她有不同的感受。

最早做這個夢時，阿顏的媽媽被確診為癌症，而阿顏做這個夢時的感受是惶恐不安。最近一次做這個夢，阿顏的感受則是非常舒服，很有安全感。

為什麼會有這樣的差異？

答案肯定與她最近發生的事情有關。我問阿顏最近一次做這個夢時，她身邊發生了什麼重要的事。她說，她和她心愛的男子訂婚了。

這個男子是什麼樣的人？我再問她。

阿顏說，他是一個很有男人味、很會保護她，但也很大男人主義的男人。她還提到，他希望他們結婚後，她能做全職太太。而她儘管有些意見，但還是樂意扮演這樣的角色。

這就是答案了！

最近一次的夢中，高樓大廈象徵著她心愛的、很有男人味，但也很大男人主義的男子。她躺在低窪處的草叢裡覺得很安全，意味著她樂意扮演這種被保護但也被控制的角色。

並且，夢中的那些高樓大廈穩穩地包圍在她周圍，這意味著這個男子很想保護她，而且也有能力保護她。這也是現實的寫照，這個男子不僅愛她，也算是成功人士，並且意志力很堅強，同時又相當溫和。他不僅有精神基礎願意保護她，也有物質基礎來保護她。

那麼，第一次做這個夢時，又是什麼含義呢？

答案應該在她和媽媽的關係上。阿顏說，她是比較依賴的，而媽媽是強有力的女性，是家裡的精神支柱。她和媽媽的關係，是依賴與被依賴的關係。這和她與心愛的男子的關係模式是一樣的。

那麼，這兩個夢的象徵意義都一樣了。最近的夢中，高樓大廈象徵她的戀人；最初的夢中，高樓大廈則象徵她的媽媽。

只是，阿顏回憶說，最初的夢中，高樓大廈並不那麼牢固，有點搖搖欲墜的感覺，這令她極其恐慌。這正是當時現實狀況的象徵──作為一家精神支柱的媽媽被確診患有癌症。不過，幸運的是，阿顏的媽媽經過治療，身體不久後復元了，阿顏的安全感也隨之得以恢復。她回憶說，媽媽身體復元後，她再做這個夢，就不再惶恐不安了。

但只是感到比較安全而已。此後，阿顏一直擔憂癌症再次襲擊媽媽，或家裡的其他親人。一旦擔憂加重，這個夢就會再次襲擊她。並且，這個夢中的象徵性含義逐漸侵入她生活中的許多主題，即她生命中任何一個方面如果遇到安全感的問題，潛意識都可能會使用這個夢來表達。

阿顏贊同我的推測。前兩年，她和戀人的關係出現了一些波折，她也做過這個夢。此外，有一次，她的戀人在路上險些遭遇搶劫，她也做過這個夢。

不過，這個夢是關於關係的，一定是她所依賴的對象出現了一些危險，她才會做這個夢。如果單純是她自己遇到了麻煩，她不會做這個夢。

圖／寶瓶文化提供
圖／寶瓶文化提供
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這個夢為什麼會做這麼多年？這和阿顏的性格有關。

她一直習慣用「陽光策略」來對抗挫折，一旦遇到了不好的事，她總是給自己打氣，讓自己裝得陽光燦爛，彷彿那些令她擔憂的事不存在一般。這種「陽光策略」可以從意識層面上令她舒服一點，但並不能消除她潛意識中的憂慮。因為只要有不好的事存在，潛意識就必定會有憂慮，這是自然也是必然的反應。她意識上想否認這種反應，這種反應就只好透過潛意識來表達，也就是透過夢來表達。

現在，她懂了這個夢的含義，也懂得該尊重自己自然的反應。那麼，這個夢以後也許就不會再出現了。

本文出自寶瓶文化《夢知道答案》，作者／武志紅，未經同意禁止轉載。

癌症夢境結婚

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