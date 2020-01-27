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單車旅遊開箱 推薦北中南走春一日遊

2020-01-27 14:41聯合報 記者林麗玉／台北即時報導

大過年，親朋好友出遊走春，最怕開車走到哪塞到哪，單車旅遊達人、捷安特旅行社經理蔡嘉津推薦，過年不妨規畫綠色環保的單車走春，他推薦北中南的輕鬆騎單車路線，讓過年不塞車、健康出遊。

蔡嘉津說，過年期間台北人最少，非常推薦可以騎乘雙北河濱自行車道，建議從大稻埕一路騎到淡水約四十公里，相當輕鬆，也可以達到運動效果，甚至如果騎的是YouBike公共自行車，還可以騎車去、搭捷運返家，一點也沒有負擔。

至於中部推薦的單車路線，蔡推薦清泉岡及周邊的潭雅神自行車道。蔡說，潭雅神自行車道過去部分路段是舊鐵道，沿途景致還保有小段鐵路軌道，另外戰車公園、綠地等，沿路都能拍網美照。至於台中目前最夯的高美濕地，將風車大道、高美濕地串再一起，景色也相當美。

另外，南部的推薦路線，蔡嘉津建議可沿著愛河，一路騎到西子灣、再往中山大學裡騎到柴山大道、柴山漁港。蔡說，這也是他到南部騎車休閒的私人秘境，沿途風景很像東北角，也像香港的調景嶺，目前這路線的單車族還不多，沿途可以看山、也可以看海，相當漂亮。

蔡嘉津說，春節不妨以定點方式規畫單車走春路線，若要飯店為定點，蔡推薦花東行，池上的大波池、波浪大道風景都很美。另外，春節單車走春記得要避開車多的省道，不妨善用Google地圖，選定目的地後，往目的地方向選擇騎鄉間小路，穿梭小徑間也可能會有令人驚喜的景色。

至於民眾單車出遊必帶的配備，蔡嘉津說，首要就是要選擇適合自己身高的單車，安全帽等安全配備也很重要，其他就看各自的需求增減，至於春節期間，若想要過夜式的單車旅遊，建議一定要先規畫好吃住，否則年節期間，飯店房價高、一位難求，還有許多店不開，預先安排規畫才不至掃興。

單車旅遊開箱文。圖／捷安特旅行社提供
單車旅遊開箱文。圖／捷安特旅行社提供
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單車自行車高美濕地

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