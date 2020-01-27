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低溫多雨恐結冰 今晚合歡山莊到大禹嶺預警封路

2020-01-27 14:34聯合報 記者游振昇／即時報導

公路總局今天表示，太魯閣工務段決定今天（27日）下午5時到明（28日）早7時，實施雪季預警封路，封閉台14甲線33k~41.7k（合歡山莊至大禹嶺），本段封路管制點設在台14甲線41.7k大禹嶺。

谷關段表示，埔里段及太魯閣段發布今天下午5時到明早上7時，夜間預警性封閉。

目前谷關段轄區台8線109～112k路段路況正常，為避免民眾夜車通過受阻，無法前往花蓮、南投，配合在下午5時辦理109k道路預警性封閉，明天將再視路況、結冰線調整管制作為。

中橫便道今天晚上6時30分，配合雪季管制，增開貨運班次，只有登記在冊貨車可以通行。

太魯閣中橫合歡山

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